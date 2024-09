Patricia Conde y la mayor prueba de que es el vivo retrato de Brigitte Bardot en una portada mítica de ¡HOLA!

En el verano de 1971, Brigitte Bardot revolucionó Burgos cuando aterrizó, junto a Claudia Cardinale, en la histórica ciudad castellana para rodar Las petroleras, un wéstern que, según la prensa de la época, contenía "buenas dosis de divertimentos, y un toque añadido de erotismo". Nadie mejor que Patricia Conde para ser, por unas horas, aquella Brigitte Bardot decidida y bella. Patricia Conde, imparable, nos regala su precioso tiempo y nos transporta al Lejano Oeste con maestría. Al otro lado del teléfono, cuando le contamos nuestra idea y le propusimos embarcarse en este viaje junto a ¡HOLA!, su respuesta fue un sí rotundo. "Ha sido muy emocionante volver a homenajear a una mujer tan impresionante como Brigitte Bardot. Hace algunos años, en la serie Velvet, interpreté a Brigitte en dos capítulos, y volverme a sentir en su piel, por unos instantes, ha sido un regalo maravilloso, ya que admiro su trabajo y me parece una mujer muy fuerte y muy libre".

—¿Qué anécdota nos puedes contar de la sesión fotográfica?

—Al principio intenté ponerme el corpiño del vestido y no me entraba, porque era una talla muy pequeñita, no me entraban ni las mangas y, al terminar el proceso de caracterización, me lo volví a probar y me quedaba perfecto. No sabemos qué pasó —ríe—. Estábamos por el barrio Salamanca, en pleno shooting, y la gente se paraba a hacerme fotos. Yo caminaba por la calle así vestida, como si todo fuera normal… y todos sonreían al pasar… Fue muy divertido, parecía una cámara oculta.

© ARCHIVO ¡HOLA! 10 de julio de 1971. Brigitte Bardot rueda en España. La película se titula 'Las petroleras' y comparte cartel con Claudia Cardinale, un wéstern adelantado a su tiempo, con mujeres poderosas, humor y algún que otro desnudo... Obviamente, la cinta fue un éxito y ¡HOLA! no dudó en dar la portada a la Marianne francesa, con una foto histórica tomada entre bambalinas © VALERO RIOJA No les vamos a hacer perder el tiempo explicándoles por qué Patricia Conde se convierte ahora, medio siglo después, en BB: ¡Son como dos gotas de agua!

Un gran parecido

—En más de una ocasión te habrán dicho que ¡te pareces mucho a la Bardot!

—Puede ser que tengamos cierto parecido, dependiendo del maquillaje o de la fotografía, pero realmente la que se parecía mucho, cuando era joven, era mi madre.

—¿Cuál crees que es el secreto del éxito de ¡HOLA! en estos 80 años?

—Está claro que ¡HOLA! es más que una revista, es una empresa familiar que ha sabido tratar la actualidad de la sociedad con elegancia y respeto y, sobre todo, con mucho cariño siempre.

—¿Recuerdas la primera vez que tuviste un ejemplar en las manos?

—No me acuerdo, porque era muy pequeña, pero siempre recuerdo la revista encima de la mesa del salón. Mi padre siempre traía el periódico y la revista ¡HOLA! del quiosco. A mí me encantaba la princesa Diana, me encantaba ver cómo iba vestida siempre.

—De las ocasiones en que tú has sido protagonista en nuestras páginas, ¿cuál recuerdas con especial cariño?

—Recuerdo una sesión de fotos de Pepe Botella preciosa, en la playa y por las calles de Mallorca; otra en la que me caracterizasteis de las grandes modelos de los 90.

"Se aproximan cambios, el ‘show’ está a punto de comenzar' es el titular que pondría ahora a mi vida", nos dice Patricia

—¿Y un gran acontecimiento que hayas leído en nuestras páginas?

—La noche de los Oscar, siempre estoy deseando ver las fotos al día siguiente en ¡HOLA!, por ejemplo.

—¿Qué portada te ha impresionado más?

—La que anunciaba la muerte de Lady Di; era en blanco y negro, algo inusual y muy significativo para ¡HOLA!

—¿Alguna vez alguien te ha parado por la calle para decirte: "Te vi en ¡HOLA!"?

—Muchas veces, sobre todo cuando voy a Valladolid.

—¿Qué acontecimiento crees que será portada de ¡HOLA! en el futuro?

—Harry y Meghan, Reyes de Inglaterra. ¿Por qué no? Sería divertido —ríe.

—Y tú, ¿cómo te ves dentro de diez años?

—Me veo haciendo teatro, cine, series… en el campo, en el mar, disfrutando de mi trabajo y con mi gente.

—¿Qué noticia te encantaría dar a través de nuestras páginas?

—Me encantaría anunciar que, a través de mi empresa Actiage, gracias a sus productos y tratamientos y a todos los que trabajan con nuestros mismos principios y objetivos… la gente ha conseguido enfermar menos, vivir más y con más salud.

—¿Cómo va tu faceta empresarial?

—Estoy trabajando mucho en este proyecto, está siendo un máster a todos los niveles. Ahora mismo, estamos cumpliendo un sueño y es que nuestro complemento antienvejecimiento, que se llama AgeSwitch, se va a empezar a vender en todas las farmacias de España.

"Me gusta cuidarme"

—Por otro lado, no has parado estos meses.

—Trabajar en La 1 de TVE ha supuesto mi retorno, después de casi 20 años. Poder presentar un programa tan divertido y desenfadado como Invictus, o hacer el show de Mota está siendo fascinante. Vuelvo a protagonizar Telepasión y estamos preparando un show muy divertido. Pero también he rodado una película en Valladolid, la ciudad donde nací, y ha sido una experiencia muy diferente, me ha transportado a mi infancia y he vuelto a coincidir con compañeros que no veía hacía mucho. Se estrena en breve y haremos la premier en Valladolid.

—¿A qué nuevos retos te enfrentas con la vuelta del verano?

—A madrugar todos los días, aunque no tenga rodaje —ríe—. Es broma… Me enfrento a la dulce rutina de "Te dejo en el cole y me voy a trabajar". Empiezo con un rodaje muy divertido… y de aquí a que acabe el año, pueden pasar muchas cosas…

© VALERO RIOJA Actriz, presentadora… incluso, la voz de Lucy en la saga de 'Gru' y los Minions... A Patricia Conde no se le pone nada por delante. Puede con todo. Este verano, pudimos verla, entre otros proyectos, al frente de 'Invictus', pero sus próximos planes también la sitúan cerca de los laboratorios, por su faceta empresarial en el mundo de la salud

—Física y vitalmente parece que estás en el mejor momento.

—¡Muchas gracias! Me gusta cuidarme, no es ningún secreto. Trabajo mano a mano con médicos y científicos expertos en antienvejecimiento celular, lo que tomo todos los días debe funcionar y más si está avalado por la evidencia científica. Me gusta comer bien, aunque suelo hacer ayunos de 16 horas, dormir mucho, ducharme con agua fría… todo esto es buenísimo para nuestras mitocondrias.

—A nivel laboral, ¿cuál es tu sueño por cumplir?

—Me gustaría poder escribir, dirigir y seguir interpretando. Me gustaría que el cine de comedia tuviera el lugar que se merece en los Goya. Acaban de otorgarme el premio Talento de Comedia 2024, en el Festival de Cine de Tarazona, y ha sido increíble recibir este galardón rodeada de tanta gente talentosa…

—Si tuvieras que poner un titular a tu momento actual, ¿cuál sería?

—"Se aproximan cambios… el show está a punto de comenzar".