Alejandra Gere: 'Guardo la revista de mi boda con mucho cariño. ¡Es un tesoro!'

Alejandra y Richard Gere han paseado su amor por Venecia. El actor cumplía setenta y cinco años y ella le dedicó una carta muy emotiva y tierna. En respuesta a su gesto, el 'caballero' se hincó en la alfombra roja y mostró, ante cientos de flashes, el orgullo y admiración que siente por su mujer. Hoy, la activista española, que lleva años visibilizando a quienes no tienen voz, se toma un respiro y también celebra nuestro aniversario entre recuerdos y buenos deseos. Y nos habla de la emoción de su vuelta a Madrid, donde acaban de instalarse, tras varios años viviendo en Estados Unidos.

© Pepe Botella "Mi reto este año es continuar mi lucha junto a 'Hogar Sí' y tratar de visibilizar los retos del sinhogarismo. Es una causa que llevo en el corazón, desde hace tiempo, y en la que seguiré trabajando con pasión", nos dice Alejandra.

"¡Felicidades! Durante ochenta años, ¡HOLA! ha reflejado historias que emocionan, inspiran y unen. No es solo un aniversario, sino la celebración de todo lo que ¡HOLA! ha compartido con el mundo. ¡Deseo que sigáis iluminando nuestras vidas durante muchos años más!".

—¿Recuerdas la primera vez que saliste en nuestras páginas?

—Sí, recuerdo con cariño mi primer reportaje. Fue un día muy especial y lo disfruté muchísimo. Creo que fue con Fashion. Todo el equipo me acogió con gran cariño. Como era mi primera vez, sentí un momento lleno de dulzura y diversión.

—Compartiste con nosotros uno de los días más felices de tu vida, tu boda con Richard. ¿Qué recuerdo tienes?

—Sin duda, ese día fue uno de los más importantes de mi vida. Estaba rodeada de toda mi familia y de la suya. Todo salió impecable con ese toque tan español del tablao flamenco y de los bailes. Fue inolvidable.

—¿Guardas esa revista de manera especial?

—Por supuesto, la guardo con mucho cariño. ¡Es un tesoro!

—¿Qué gran acontecimiento recuerdas haber leído en nuestras páginas, que te sorprendiera?

—Siempre me encanta leer sobre mis amigas, en especial, de Alejandra de Rojas, a quien tengo muchísimo cariño. Sus logros y su vida siempre me sorprenden y me llenan de admiración.

© Archivo ¡HOLA! En la imagen, su boda con Richard Gere, que fue portada de ¡HOLA! el 23 de mayo de 2018.

—En el futuro, ¿qué te gustaría leer sobre ti en ¡HOLA!?

—Obviamente, cosas maravillosas (se ríe). Me encantaría ver cómo mis proyectos pueden inspirar a otros y, sobre todo, cómo juntos aportamos para construir un mundo mejor.

—¿Cuál crees que es el secreto del éxito para cumplir años y seguir de actualidad?

—El secreto está dentro de cada uno. Es un proceso interno de crecimiento, de mirarse hacia dentro y mejorar cada día. El pensamiento positivo es clave. Ser amable contigo mismo, apreciarte y apreciar a todos y todo lo que está a tu alrededor.

—¿Algún mensaje para nuestros lectores?

—¡Todos los sueños son posibles! ¡Siempre hay alguna opción, si mantenemos la mente abierta y luchamos por nuestras metas! Vosotros también podéis conseguirlo.

—¡HOLA! cumple años llena de retos y proyectos. ¿Cuáles son los tuyos en los próximos meses, ahora que os habéis mudado a España?

—Mi reto este año es continuar mi lucha junto a Hogar Sí y tratar de visibilizar los retos del 'sinhogarismo'. Es una causa que llevo en el corazón, desde hace tiempo, y en la que seguiré trabajando con pasión.

—¿Estás feliz con esta nueva etapa que comenzáis aquí?

—¡Feliz, no… lo siguiente! Mi marido también lo está. Estamos emocionados de estar en Madrid, la capital más bonita de Europa. Aprovecharemos para viajar por España, enseñársela a nuestros hijos y a Richard, y también exploraremos el resto de Europa. Estoy encantada de estar de vuelta… ¡Con los míos y con vosotros!