La boda íntima de Björn Ulvaeus, miembro de ABBA: una 'noche épica' con actuaciones musicales

La música no solo le ha permitido hacer historia y marcar a diferentes generaciones, sino que le ha dado a una de las personas más importantes de su vida. Björn Ulvaeus (79), componente de ABBA, acaba de contraer matrimonio con Christina Sas (52), a la que conoció trabajando. Sus caminos se cruzaron en 2021, cuando el artista y su grupo grabaron el disco reencuentro Voyage de la mano de Universal Music, discográfica en la que ella era productora. Un año más tarde empezaron a salir y ahora se han convertido en marido y mujer en una ceremonia sencilla con actuaciones y presencia de rostros conocidos.

La pareja con la cantante Kaya Brüel y su compañero Ole

Ha sido el propio guitarrista quien ha anunciado la feliz noticia y ha compartido algunas imágenes del enlace, que tuvo lugar el 21 de septiembre en Copenhague. La pareja reunió a sus familiares y amigos íntimos para la celebración, oficiada por Sandi Toksvig. La humorista danesa es buena amiga de Björn desde que pusieron en marcha en 2018 Mamma Mia: The Party. Se trata de un espectáculo musical y gastronómico que ha tenido como espectadores a personalidades tan relevantes como Marta Luisa de Noruega y Durek Verret.

La humorista Sandi Toksvig oficiando la ceremonia

Los novios, que se conocieron en la ciudad alemana de Núremberg, prepararon diferentes sorpresas en forma de música para todos los asistentes. Además de la maestra de ceremonias, "Anne Linnet y Kaya Brüel actuaron generosamente e hicieron que la velada fuera aún más especial". La primera es una popular cantante danesa que formó parte de la banda Bitch Boys mientras que la segunda, también del país nórdico, se hizo conocida inicialmente versionando éxitos de los 60 y los 70, pasando luego por el universo del jazz y de la música infantil.

La pareja eligió para su boda looks de Soeren Le Schmidt

"Concierto sorpresa durante la boda de Björn Ulvaeus y Christina Sas", ha dicho Anne Linnet. " Un hermoso día de final de verano en Copenhague se convirtió en uno de esos días que recordaré como algo muy especial. Ole y yo tocamos dos canciones para los novios justo después de su ceremonia. Participar en este momento musical tan emotivo para la pareja y los invitados en un día tan importante fue una gran alegría, y una vez más me siento conmovido por adónde me lleva y lo que me permite mi vocación ", ha asegurado Kaya Brüel.

Otra de las personas que puso banda sonora al gran día fue Julie Sindell, quien se ha mostrado muy agradecida: "Muchas felicidades a la encantadora pareja. Qué honor fue cantar durante su hermosa boda. Los novios sorprendieron a todos los invitados con un pequeño concierto. Qué noche tan épica para ser parte y cantar para la fiesta nupcial, algo para recordar para siempre”.

La presentación pública de la pareja se produjo en verano de 2022, cuando posaron juntos por primera vez ante las cámaras durante el estreno del musical Pippi en el circo. En la premiere, celebrada en Estocolmo, el músico confesó: "Esta es mi compañera Christina. Hemos estado saliendo por un tiempo y sentí que quería traerla a este evento. Así que esta es la primera vez que salimos juntos".

Los recién casados con la cantante Anne Linnet

Se trata de la tercera boda de Björn, que es padre de cuatro hijos. Elinda y Peter nacieron durante su primer matrimonio con Agnetha Fältskog. Con la cantante, que también era integrante de ABBA estuvo casado entre 1971 y 1978 y ambos siguieron compartiendo grupo tras su divorcio. Al lado de Lena Källersojö, su segunda mujer, con la que estuvo entre 1981 y 2022, tuvo dos hijas, Emma y Anna.

Un año importante para ABBA

ABBA celebra este año medio siglo de éxitos y sus integrantes han sido recientemente condecorados por Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, para los que la formación tiene un papel importante en el terreno personal ya que actuaron en su enlace real, en 1976. Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad (cuyas iniciales forman el nombre del grupo) vivían en ese momento una etapa de esplendor tras haber ganado Eurovisión, certamen que los hizo conocidos internacionalmente con Waterloo. En la preboda de los Reyes, celebrada en la Ópera, causaron sensación interpretando por primera vez Dancing Queen.