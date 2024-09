Así es Roya Sachs, la nieta del multimillonario Gunter Sachs, que se ha casado en Marrakech con Sassa de Osma entre los invitados

Roya Sachs es la heredera de una famosa dinastía industrial alemana cuyos descendientes han acabado dejando su huella en el mundo del arte. Si bien el más conocido ha sido Gunter Sachs, coleccionista de arte y exmarido de Brigitte Bardot, su nieta ha continuado la saga como galerista de arte y este fin de semana ha dado el 'sí, quiero' al crítico literario Charles Pignal. El escenario de su boda de las mil y una noches ha sido Marrakech y ha contado con la presencia de grandes amigas como Sassa de Osma, Eugenie Niarchos, nieta del famoso armador griego, y Ella Richards, nieta del guitarrista Keith Richards.

La mujer de Christian de Hannover, que lució un espectacular look old Hollywood con un vestido de terciopelo negro con escote halter y espalda baja, compartió algunas imágenes de la lujosa celebración que ha tenido lugar en el exclusivo hotel palacio La Mamounia, según informa el diario alemán De Bild. No ha faltado la cuidada decoración, las delicias gastronómicas marroquíes y la fiesta con más de 500 invitados, como colofón a unas celebraciones que ya empezaron tiempo atrás, ya que Roya y Charles ya se casaron el pasado mes de julio en una ceremonia civil en Alta Baviera, el mismo lugar en el que su abuelo Gunter se casó con su tercera esposa.

Roya, de 33 años, dio el 'sí, quiero' a Charles Pignal, de 46, en la finca familiar Gut Racheau que su tatarabuelo, Ernst Sachs, adquirió en 1912 como refugio de caza cerca de la frontera con Austria. Tres meses después trasladó los festejos a un entorno mucho más cálido, pero también con referencias familiares. En La Mamouia celebró su padre, Rolf Sachs, su 60º cumpleaños. El coleccionista de arte y filántropo suizo aseguró a De Bild antes del enlace de su hija que las elecciones de su hija para casarse le hacían "muy feliz".

La espectacular novia, que se casó con un vestido encorsetado con drapeados sobre el escote de hombros descubiertos y una larga cola posterior, además de un largo velo blanco de tul ilusión, es hija de Rolf Sachs y de su primera mujer, Maryam. Ambos son íntimos tanto de Carolina de Mónaco como de Ernesto de Hannover, el suegro de Sassa de Osma. Además, Rolf es padrino de Ernst August, el hijo mayor del jefe de la casa güelfa y Maryam, es madrina de la menor, Alejandra de Hannover.

Como su padre, Roya se ha dedicado al sector artístico y trabaja en Londres como galerista de arte, aunque se formó en la universidad de Nueva York. Actualmente es una de las fundadoras y directora artística de Tri-adic, una empresa especializada en dirección creativa, estrategia de marca, diseño y producción con sede en Londres, Nueva York y Viena. Previamente, trabajó como conservadora de arte en la Lever House Art Collection, donde fue comisaria de diversas exposiciones en Manhattan.

Su ya marido, Charles Pignal es parisino aunque reside en Londres y previamente pasó una década en Asia. Como crítico literario comparte en sus perfiles públicos los libros más recomendados. Además, dirige el podcast Lit with Charles y también entrevista a escritores en su canal de YouTube.