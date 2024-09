La madre de Elena Tablada revela cómo vivió la mediática relación de su hija con David Bisbal: 'Era de locos'

Elena Tablada (43 años) ha abierto su corazón para hablar como nunca antes de algunos de los episodios más desagradables que vivió junto a su exmarido, Javier Ungría. En esta misma entrevista la diseñadora también abordó los asuntos relacionados con su mediática relación y posterior separación de David Bisbal, así como el papel de su madre en este proceso. “Yo adoro a mi madre, pero no entiende de límites”. Según ha contado la empresaria, su madre “filtraba cosas a la prensa” con la intención de desmentir los rumores de crisis, pero esta situación acabó siendo una fuente de conflicto con el cantante. “Le vino grande”.

Ahora, ha sido Elena madre quién se ha sentado en el plató de Me quedo contigo para dar su versión de los hechos. “Era muy complicado. (David) Tenía un complejo horroroso. Salimos a comer y se tapaba con una gorra. Yo le decía, no puedo salir así con usted. Yo comprendo que él no estaba habituado a eso, y Elena tampoco. No lo supieron gestionar, ni él, ni ella. Yo tampoco, nadie, porque aquello era de locos”, relata sobre la enorme persecución mediática que el intérprete de Bulería sufría cuando salía con su hija y que repercutió negativamente a todos los que le rodeaban.

En el ya citado programa, Elena Tablada ha explicado que ciertas actitudes de su madre (como meterse más de lo debido en sus relaciones sentimentales y sus decisiones personales) han hecho que se distancien. Sin embargo, quieren arreglar sus diferencias con esta terapia.

Las duras declaraciones de Elena Tablada contra Javier Ungría

Dos meses después de conocer la sentencia judicial de su divorcio, en la que el juez determinó que Elena tendría la custodia total de su hija Camilla, la diseñadora ha explicado que uno de los motivos que propiciaron el fin de su matrimonio fue la mala relación entre su primera hija, Ella, nacida de su relación con David Bisbal, y Javier Ungría. “Sentía rechazo por Ella”. Durante los seis años que duró el matrimonio, Elena pensó que podría solucionar este problema, pero el tiempo le demostró que no y tomó la decisión de separarse velando así por el bienestar de las dos pequeñas.

Un momento de lo más delicado en el que ha contado con el apoyo incondicional de su madre. “La sentí como una mamá leona. Me dijo si ha hecho eso con mi nieta el tipo es una porquería. Solamente esa frase me hizo pensar que mi madre está contigo. Me sentí reconfortada”. Y es que, aunque Elena madre quiere mantener un vínculo cordial con Javier Ungría porque es el padre de Camilla, siempre se pondrá de parte de su hija. “Estoy contigo, no voy a estar con el otro, estoy contigo”.