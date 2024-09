Johnny Depp cuenta en 'El Hormiguero' su truco para superar los peores momentos

El Festival de San Sebastián reúne estos días a numerosas estrellas internacionales como Johnny Depp, quien tiene inmejorables recuerdos en este certamen en el que se llevó hace tres años un premio como reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria. Ahora regresa para presentar Modi, Three Days on the Wing of Madness, cinta en la que ejerce de director. Hora antes de pisar suelo donostiarra, ha visitado El Hormiguero, programa de Pablo Motos en el que ha hablado con ilusión de su nuevo proyecto, del curioso casting que hizo para elegir al protagonista, de su tabla de salvación y del truco para afrontar las dificultades.

© elhormiguero

Johnny Depp lleva a la gran pantalla la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani, que define como una historia universal de amor, arte y rechazo. Se trata de un proyecto que se le ocurrió a Al Pacino, quien se lo contó cuando ambos trabajaron juntos en Donnie Brasco a finales de los 90. Décadas después le llamó para proponerle que la dirigiera. El legendario actor forma parte del reparto junto a Ricardo Scamarci, quien también ha estado presente en la entrevista con Pablo Motos.

Riccardo Scamarci ha contado cómo fue el insólito casting que pasó para lograr el papel. El actor italiano iba de viaje en coche con su hija y la niñera cuando le llamaron para concertarle una videollamada con Depp, así que decidió parar en una gasolinera y entrar: "Les dije, esto es de verdad, tengo un Zoom con Johnny Depp, ¿me dejáis que lo haga aquí? Me dieron el mando del aire acondicionado y al cabo de un rato hablando me dice: ¿pero dónde estás? Entre risas, Johnny ha contado que el intéprete tenía colgados alrededor ambientadores, latas, aceites para el motor...

© elhormiguero

El ritmo de trabajo de Johnny Depp ha ido in crescendo tras dejar atrás la complicada etapa que vivió hace dos años por el mediático juicio con su exmujer, Amber Heard, un proceso legal que fue retransmitido y del que se hizo un documental. Al ser preguntado por su secreto para no perder la confianza en sí mismo, ha hecho una profunda reflexión: "Todo lo que he hecho desde el primer momento que empecé a vivir en este mundo es tomarme cada instante como una experiencia con la que, bien aprendes y sigues adelante, o acabas metido en un agujero lleno de pena y odio y todas esas cosas innecesarias".

El ganador de un Globo de Oro y tres veces nominado al Oscar ha continuado: "La idea del odio, odiar a alguien, requiere que te importe bastante como para llegar a odiarlo. Y esa es otra carga que creo que ninguno necesitamos. Apártate, sigue adelante, levántante, sigue adelante", ha indicado el protagonista de títulos como Piratas del Caribe, Eduardo Manostijeras y Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, entre otros muchos títulos conocidos.

© elhormiguero

Además de su extensa trayectoria cinematográfica, Depp también forma parte de la banda Hollywood Vampires, creada como tributo a las leyendas del rock junto a la cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry, de Aerosmith. Para Johnny, la música es mucho más que una afición y la ha definido como su salvación. "Mi primer amor fue la música y es además lo que me salvó de las locuras de la juventud y de mí mismo", ha reconocido el artista, que aprendió a tocar la guitarra a los 12 años siguiendo las indicaciones de un libro que robó en una tienda local.

Las palabras de Amber sobre la estancia de su ex en Madrid

Horas antes de la entrevista, Amber Heard se ha pronunciado sobre la visita de su exmarido a Madrid, donde ella está afincada desde hace un año con su hija Oonagh Paige, llevando una vida tranquila y prácticamente anónima. "Estoy viviendo en Madrid, me encanta. Me encanta España y tengo mucha suerte de poder estar aquí, en mi pasado no necesito volver a pensar ni a hablar porque estoy viviendo feliz", ha dicho la intérprete, que habla un castellano fluido.