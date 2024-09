Así es Daniela, la hija de Joaquín Sánchez y Susana Saborido que cumple 18 años: tiktoker y novia de un futbolista

Daniela, la hija mayor de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, cumplió 18 años el domingo. La joven, que guarda un gran parecido físico con su madre, sopló las velas en una tarta de chocolate mientras su familia le cantaba el cumpleaños feliz. Cuando le preguntó qué deseo había pedido, ella respondió que no se podía decir, pero ante la insistencia de su padre dijo entre risas: "Que tú vuelvas a ser futbolista".

© joaquinarte

Horas antes de la celebración, Daniela recibió numerosas felicitaciones, entre ellas, la de sus padres y su hermana Salma, quien, curiosamente, cumple 14 años este lunes, 23 de septiembre. "Hoy te haces mayor de edad, mi vida. Disfruta la vida con amor y respeto. Te quiero mucho", publicó el presentador de Emparejados, el nuevo programa de Antena 3. Susana, por su parte, comentó: "Hoy te haces toda una mujer. Cada día me sorprendes más con ese corazón tan noble y con esa humildad que nace de ti. Feliz vuelta al sol, mi vida". Salma, junto a una foto de su infancia, dijo: "Felices 18, Daniela. Disfrútalos tanto como te mereces. Te quiero y te querré siempre".

© salma.sancheez

Daniela también recibió la felicitación de su novio, el futbolista Javier Sánchez, de 19 años. "Feliz día, mi amor. Que disfrutes cada momento y que sigas contagiando esa alegría que te caracteriza todos los días de tu vida. Te quiero", compartió el joven, que forma parte de la cantera del Betis.

© javisannchezc

Todos los que conocen a Daniela destacan su pasión por el fútbol. "Es horrorosa, como vive el fútbol, lo que sufre con su Betis", contó Joaquín en el programa La penúltima y me voy. "No puedo sentarme, me pongo a dar vueltas, a chillar", reconoció la joven. Además, Daniela triunfa en Tik Tok con más de 300.000 seguidores. En sus vídeos suele aparecer con sus padres, su hermana y su novio, demostrando que es una persona muy familiar.

© joaquinarte

A finales de junio, Daniela cerró su etapa escolar para dar comienzo, sí así lo desea, a su formación universitaria. "Felicidades, cariño, por tu graduación. Eres ejemplar y con un corazón precioso. Estamos muy orgullosos de ti. Disfruta de tu día mi vida. Te queremos tanto", publicó Joaquín tras la celebración. "Hoy es el día del gran amor de mi vida. Que todos tus sueños se hagan realidad mi vida. Eres todo bondad", expresó Susana.