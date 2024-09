Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebran sus bodas de plata en la playa rodeados de amigos

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebraron el fin de semana sus bodas de plata por todo lo alto en Marbella. La actriz, de 53 años, y el productor teatral, de 55, reunieron a sus amigos más cercanos para brindar por su matrimonio.

© maribelverdu

Entre los invitados se encontraban las actrices Juana Acosta, Aura Garrido y Mirela Balić; la estilista Cristina Rodríguez y su marido Raúl García Gil; la empresaria Natalia de la Vega y su esposo, el emprendedor Carlos L. Escario Pascual; los periodistas Jesús Maraña y María Eugenia León; y dos parejas de amigos íntimos que, curiosamente, también cumplían 25 años de casados.

© maribelverdu

"Gracias, mi gente. Nos habéis hecho pasar un finde de ensueño. Gracias por venir a los que pudisteis y a los que nos celebrasteis en la distancia. No se cumplen 25 años a la vez con dos de tus parejas de amigos íntimos. Así que celebrando la vida seguimos", publicó la intérprete junto a varias fotos de la fiesta.

© juana_acosta

La celebración tuvo lugar en un chiringuito situado en la playa de Río Real, donde los novios y sus invitados contemplaron la puesta de sol mientras disfrutaban de un cóctel. "Felices 25 años, queridos Maribel y Pedro. Os quiero", compartió Juana Acosta en sus redes sociales con varias imágenes. "Celebración del amor, gracias Maribel y Pedro por un día inolvidable en Marbella y rodeados de amigos increíbles. A por muchos años más", comentó Natalia de la Vega. "Este finde ha estado cargado de amor. Gracias, Maribel, por tanto, siempre", publicó Cristina Rodríguez. "Maravilla de fin de semana celebrando la amistad y las bodas de plata de tres parejas estupendas", añadió la periodista María Eugenia León, que lleva 27 años casada con Jesús Maraña, padre de sus dos hijas, Jimena y Sara.

© lavidaencris

La actriz y el productor teatral contrajeron matrimonio civil el 2 de septiembre de 1999, en una ceremonia que tuvo lugar en un chalet de La Moraleja, a la que asistieron 125 invitados y de la que a penas trascendieron unas fotos que nos permitieron ver el look nupcial de la novia: un elegante vestido blanco de manga francesa y largo midi con detalles de plumas en los puños y el bajo de la falda.

© bellezaenvena

Maribel reveló cuál era el secreto de su matrimonio en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2016. "Es la suerte de encontrar a la persona que va contigo y ya está. Es quererte, es desearte, es reírte con esa persona, no faltarte nunca el respeto y fundamentalmente admirar y no entrar en competiciones", declaró. Además, compartió el pacto al que habían llegado para seguir tan enamorados como el primer día. "Nosotros jamás hemos estado más de 15 días sin vernos. Es una regla que nos pusimos desde el principio. No queríamos estar tanto tiempo sin vernos y una relación solo se puede cuidar así".

© maribelverdu

Este último año no ha sido fácil para Maribel y Pedro, pero juntos han afrontado con más fuerza la enfermedad de Marina, una de las hermanas pequeñas de la actriz. El productor teatral ha acompañado a su cuñada a las sesiones de quimioterapia y ha cuidado de ella en sus momentos más delicados. Por esto, la intérprete le ha dado las gracias públicamente: "Eres la generosidad y nobleza hecha persona. Este año más que nunca agradezco a la vida que te pusiera en mi camino".