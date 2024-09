Maribel Verdú, a Pedro Larrañaga en sus bodas de plata: 'Gracias por quererme tan bonito'

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebraron el lunes sus bodas de plata. "Hoy hace 25 años del 'sí, quiero'. Gracias por quererme tan bonito", publicó la intérprete junto a una foto en la que ambos aparecen abrazados y mirando al infinito. Después, la protagonista de La buena estrella o Sin rodeos compartió otro romántico momento con su marido en el que brindaba "por otros 25 igualitos".

La actriz y el productor teatral contrajeron matrimonio civil el 2 de septiembre de 1999, en una ceremonia que tuvo lugar en un chalet de La Moraleja, a la que asistieron 125 invitados y de la que a penas trascendieron unas fotos que nos permitieron ver el look nupcial de la novia: un elegante vestido blanco de manga francesa y largo midi con detalles de plumas en los puños y el bajo de la falda.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! en 2016, Maribel dijo que el secreto de su matrimonio era cuestión de suerte. "Es la suerte de encontrar a la persona que va contigo y ya está. A tu media naranja. Quererse, pues sí, claro, pero no solo eso. Yo quiero un montón a mucha gente. Es quererte, es desearte, es reírte con esa persona, no faltarte nunca el respeto y fundamentalmente admirar y no entrar en competiciones. Eso entre nosotros no existe, nadie se alegra más del éxito del otro que la persona que tiene a su lado", declaró. Además, compartió el pacto al que habían llegado para seguir tan enamorados como el primer día. "Nosotros jamás hemos estado más de 15 días sin vernos. Es una regla que nos pusimos desde el principio. No queríamos estar tanto tiempo sin vernos y una relación solo se puede cuidar así".

"Cuando conocí a Pedro, hacía cinco películas al año, porque lo que quería era salir de mi casa. Pero, desde que estamos juntos, lo que me gusta es disfrutar de la vida con él. Escojo cosas en las que creo de verdad", añadió en ¡HOLA! la ganadora de dos Premios Goya y del Premio Nacional de Cinematografía.

Este último año no ha sido fácil para Maribel y Pedro, pero juntos han afrontado con más fuerza la enfermedad de Marina, una de las hermanas pequeñas de la actriz. El productor teatral ha acompañado a su cuñada a las sesiones de quimioterapia y ha cuidado de ella en sus momentos más delicados. Por esto, la intérprete le ha dado las gracias públicamente: "Eres la generosidad y nobleza hecha persona. Este año más que nunca agradezco a la vida que te pusiera en mi camino".