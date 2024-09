Shaila Dúrcal realiza el homenaje más emotivo a su madre, Rocío Dúrcal

"Más bonita que ninguna", así es como se ha sentido Shaila Dúrcal emulando a su madre, la inol­vidable Rocío Dúrcal, en la portada de la revista ¡HOLA! número 958, con fecha del 5 de enero de 1963. En el momento en el que se tomó la fotografía original, la actriz rodaba uno de sus mayores éxitos cinematográficos, Rocío de La Mancha de Luis Lucia Mingarro.

© Archivo ¡HOLA! Sobre estas líneas, la portada número 958, protagonizada por Rocío Dúrcal, el 5 de enero de 1963, mientras rodaba 'Rocío de La Mancha', de Luis Lucia Mingarro © Valero Rioja Junto a estas líneas, su hija Shaila Dúrcal posa emulando a la actriz

—¿Qué significa la revista ¡HOLA! para ti? ¿Qué destacarías de ella?

—Para mí, la revista ¡HOLA! significa familia, elegancia. Es una revista que, desde que soy pequeña, me ha fascinado siempre leer. ¡HOLA! significa distinción y belleza.

—¿Cuál es para ti el secreto del éxito de ¡HOLA!?

—El secreto del éxito yo diría que es su elegancia. También el hecho de que intenta sacar siempre lo mejor de cada persona.

—¿Qué gran acontecimiento recuerdas haber leído en la revista?

—Las bodas creo que son los mejores acontecimientos que he leído en la revista. Pienso que son lo que más disfruto siempre. Te hacen sentir parte de ese momento, de ese día tan especial de la gente.

© Archivo ¡HOLA! Shaila Dúrcal, en una foto de archivo. La hija menor de Rocío Dúrcal y Antonio Morales ha heredado de su madre la profesión de cantante y actriz. "Me encanta recordar a los que nos precedían, y en este caso, a mi madre" reconoce "Haciendo esta portada, me sentí como mi madre, más bonita que ninguna", nos dice Shaila, recordando a la inolvidable artista

—¿Cómo te ves dentro de diez años?

—Espero que igual de bonita. (Bromea). Con mucho trabajo también. Yo creo que siempre queremos eso. Cuando pensamos en los próximos diez años, siempre estamos imaginando proyectos. Y de un modo especial nosotros, los artistas.

—¿Cómo te gustaría que fuera el ¡HOLA! del futuro?

—Siempre me lo he imaginado muy futurista. Como con looks así de fashion, muy muy alienígenas y de esas cosas raras (ríe).

—¿Qué personajes serán los grandes protagonistas del ¡HOLA! del futuro?

—No lo tengo claro, puede ser cualquier persona. Yo creo que hoy en día vivimos en un mundo en el que conocemos a muchísima gente con diferentes talentos.

—¿Qué te ha parecido recrear esta portada de tu madre?

—Para mí, recrear esta portada ha sido lo máximo. He intentado recrear la expresión de mi madre de la mejor forma posible. Además, ella en esa portada no habría cumplido ni 20 años, lo cual es maravilloso. Ha sido una experiencia inolvidable. Aunque me ha parecido muy breve, me hubiera encantado hacer más, recrear más cosas y más looks. Tenemos la gran fortuna de que ¡HOLA! siempre ha sido parte de nuestra familia, y en el futuro, ojalá pueda hacer muchas más sesiones de fotos tan bonitas como esta.