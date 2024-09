Elsa Pataky: 'La portada de mi boda con Chris refleja uno de los momentos más felices de mi vida'

Elsa es una mujer que nunca se rinde. En estos momentos, vive con una agenda entre sus manos que da vértigo y orgullo a la vez. Siempre con la maleta hecha, parece como si la palabra descanso no estuviera en su vocabulario. "Como a ¡HOLA!, a mí también me gusta cumplir años llena de retos. En los próximos meses, espero con gran ilusión el estreno de la serie española 'Matices'", nos dice desde Australia, muy feliz porque "rodar de nuevo en España ha sido un sueño hecho realidad. Ha sido una experiencia fantástica, trabajar con actores de tanto talento, y en mi propio idioma de nuevo me ha hecho mucha ilusión".

© Félix Valiente Trece años después de su enlace, la actriz sigue manteniendo una estrecha relación con nuestra revista.

No importa que viva en las antípodas, en el idílico Byron Bay (Australia); que tenga como prioridad absoluta a sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha; o que siempre que pueda acompañe a su marido, Chris Hemsworth, por las alfombras rojas de todo el mundo. Elsa Pataky encuentra tiempo, y energía, para todo. Siguiendo un símil del surf, el deporte que practica toda la familia, se encuentra en la cresta de la ola. "En Byron Bay, no puedo comprar la revista en papel, pero leo la versión digital. Me gusta leer los artículos y estar al tanto de los acontecimientos y personajes españoles. Así me siento más cerca de España".

Momentos para guardar

Da igual los años que Elsa Pataky haya pasado fuera de nuestro país. Ella siempre vuelve para reconectarse con sus raíces, para que sus hijos conozcan parte de su historia y, de paso, para que Chris siga aprendiendo español, el idioma que Elsa habla en casa con sus hijos. Desde que se casaron, en la Navidad de 2010, en una paradisíaca playa del Índico y en la más estricta intimidad, forman uno de los matrimonios más consolidados y cómplices de Hollywood: "La portada de mi boda con Chris es una de mis favoritas. ¡Refleja uno de los momentos más felices de mi vida!". Sin duda, su imagen vestida de novia —Armani la vistió para su gran día— emergiendo del océano es inolvidable. La actriz no recuerda cuándo su camino se unió al de ¡HOLA!: "No sé cuándo fue la primera vez que aparecí en vuestras páginas. Creo que en una moda". Quien lo sabría seguro sería su madre, porque ella, según nos revela Elsa, "guarda todas las revistas en las que he salido y, a veces, las hojeamos y recordamos momentos entrañables de mi vida personal y profesional".

© Archivo ¡HOLA! Nuestra edición 3.467 sorprendió, en los primeros días de 2011, con una primicia mundial: las únicas y muy esperadas fotografías de Elsa Pataky, el día de su boda con Chris Hemsworth.

...Como el buen vino

Otra de nuestras ediciones que recuerda con más cariño es "cuando Penélope Cruz ganó el Oscar. Aquello me llenó de emoción y orgullo". Por todo lo anterior, Elsa ha querido estar presente en nuestro 80 Aniversario y nos ha dedicado la siguiente reflexión: "¡HOLA! es para mí una magnífica revista que ha sabido, a lo largo de los años, consolidar su prestigio de la mano de sus fundadores, de sus herederos y de todos los fantásticos profesionales con que cuenta. Creo que su secreto es la profesionalidad y exquisitez con la que se enfrentan a cada reportaje, que es la marca de la casa. Además, me parece muy importante que siempre contrasta las noticias y no se lanza a especulaciones, porque trata con respeto tanto a los protagonistas de la noticia, como a sus lectores". De corazón, la actriz, que sigue muy ilusionada por haber vuelto a rodar una serie en España después de muchos años, nos envía el siguiente mensaje: "Deseo que ¡HOLA! siga cosechando éxitos y continúe envejeciendo como el buen vino". Con Elsa Pataky, la 'espuma de la vida' está a salvo.