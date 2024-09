La naturalidad de los mellizos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth posando con sus padres en un estreno

Poco a poco, los mellizos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth van tomando más protagonismo. Después de su debut ante las cámaras en junio de 2022, los pequeños Tristan y Sasha se han dejado ver en la alfombra roja con sus padres en varias citas importantes, siempre relacionadas con los estrenos de sus películas. Esta semana han vuelto a hacerlo, apoyando al actor australiano en la première de Transformers One.

El IMAX Darling Harbour de Sydney se vistió de gala para recibir a las estrellas y, como era de esperar, Chris provocó un enorme revuelo a su llegada. Más aún porque lo hizo acompañado de su mujer y de sus dos hijos pequeños, que ya tienen 10 años.

La última vez que les vimos fue el pasado mes de mayo, cuando se convirtieron en los inesperados protagonistas del photocall del estreno de la película Furiosa en la que trabajan sus padres. En ese momento ya pudimos ver lo mucho que han cambiado y es que tanto Tristan como Sasha ya marcan estilo.

En esta ocasión, los dos optaron por camisas, pantalones cómodos y zapatillas, además de llevar un corte de pelo similar. De nuevo, la única que faltó fue la hija mayor del matrimonio Hermsworth-Pataky, India, a quien parece que no le gustan los flashes. Ya lo demostró hace unos meses cuando prefirió no aparecer en la foto de familia cuando el actor australiano recibió su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En cambio, sus hermanos se muestran muy naturales y cómodos delante de los fotógrafos, tal y como han demostrado en el estreno de Transformers One.

Para su gran día, el protagonista de Thor derrochó atractivo con un traje de color azul claro y camiseta básica en un tono más oscuro, además de zapatillas blancas. En su caso, la actriz española acaparó todas las miradas con un favorecedor mono metalizado de color rojo con finos tirantes, cuerpo tipo corsé y pantalones anchos. Completó su look con unas sandalias de plataforma doradas a juego con sus joyas, un maquillaje muy natural y su inconfundible melena rubia ligeramente ondulada.

Como ya es habitual en ellos, la pareja derrochó complicidad, entre ellos y con sus hijos. La familia está muy unida y esa imagen se refleja también en sus posados, aunque falte una pieza fundamental como India. Además, tienen mucho que celebrar ya que el hermano de Elsa, Christian Prieto espera su segundo hijo. Así, Elsa y Chris darán la bienvenida a la familia a un nuevo sobrino y sus tres hijos tendrán un nuevo primo con el que compartir experiencias.