La hija de Ana Obregón cumple 18 meses y su madre comparte un simpático vídeo hablando con ella y le escribe una emotiva carta

Este viernes, la hija de Ana Obregón ha cumplido 18 meses y la presentadora ha compartido en su perfil público un vídeo muy simpático en el que vemos a la niña respondiendo a las preguntas de su madre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Anita contesta de forma muy simpática. ¡Está para comérsela! No es de extrañar que a su madre se le caiga la baba. Junto a este vídeo, Ana Obregón ha escrito una carta muy emotiva a la niña en la que, por supuesto, tiene muy presente a su hijo, Áless Lequio: "Hoy cumples 18 meses. Y si te digo la verdad yo también, porque antes de que llegaras al mundo estaba muerta. Has llenado con la luz de tu papá , tu sonrisa y tu lengua de trapo esta casa en tinieblas. Has resucitado mi corazón", así comienza la presentadora la carta.

A continuación, la actriz habla del futuro: "Cuando seas mayor te contaré que viniste al mundo porque fue la última voluntad de tu papá. Te diré que para la mayoría de la gente es difícil pensar por eso prefieren juzgar. Te enseñaré a ser valiente, como fue tu papá luchando para sobrevivir con una sonrisa. Amándote y cuidándote honro a tu Papá. Sois los amores de mi vida. No te pierdas el vídeo más tierno de Anita hablando con su madre.