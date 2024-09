Las palabras de Ana Peleteiro a su marido, Benjamin Compaoré, tras anunciar que será su nuevo entrenador

Ana Peleteiro comienza una nueva etapa. La atleta, de 28 años, ha tomado dos importantes decisiones tras su paso por los Juegos Olímpicos de París. Iván Pedroso ya no será su entrenador y dejará de vivir en Guadalajara. A partir de ahora, entrenará con su marido, el atleta francés Benjamin Compaoré, y se instalará en su pueblo natal, Ribeira, en A Coruña. La razón de este cambio es "completamente personal", reveló visiblemente emocionada en una rueda de prensa con decenas de periodistas desde la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

© Getty Images

"Después de 13 años fuera de casa, mi corazón me pedía volver a mi refugio, a Galicia", reveló visiblemente emocionada en una rueda de prensa con decenas de periodistas desde la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). "Sueño con ver crecer a mi hija en un ambiente parecido al que me crie yo", añadió. Peleteiro confesó que esta idea llevaba rondando en su cabeza desde que dio a luz a su hija Lúa el 20 de diciembre de 2022. "Me vi sola en Guadalajara, con Benjamin, teniendo que hacer mil maniobras para trabajar. La maternidad es una tarea complicada, sobre todo, cuando estás lejos de tu familia", expresó.

© Getty Images

La atleta aclaró que fue ella quien tomó la decisión de entrenar bajo las órdenes de su marido al considerar que era lo mejor para su familia. "Lo pensé mucho porque quería evitar mezclar lo personal y profesional. Benjamin es un muy buen entrenador, lo he visto conseguir objetivos increíbles con sus atletas. Es un profesional muy delicado y tiene una visión muy parecida a la mía y a la de Iván Pedroso. Me inspiró confianza y curiosidad", declaró.

© GTRES

Tras la rueda de prensa, Peleteiro dedicó las siguientes palabras a su marido. "Benjamin es el mejor padre que he podido imaginar para mis hijos, un amigo increíble y un profesional admirable. Y aunque los comienzos no serán fáciles estoy segura que una vez más haremos un equipo increíble. Llevo tres años viéndole compaginar el alto rendimiento con el entreno de sus atletas, mientras lo compaginaba con la conciliación familiar, que estando los dos solos no ha sido tarea fácil", comenzó diciendo junto a varias fotos de su historia de amor. "Hoy empezamos este camino juntos. Este nuevo reto personal y profesional que ambos afrontamos con mucha motivación, dedicación y esperanza. Porque si quieres hacer algo, ¡hazlo aunque sea con miedo! Porque la vida es muy corta como para perder el tiempo y las oportunidades. Gracias por darme la mano y confiar en este sueño, juntos, en mi tierra, rodeados de paz, amor y mucha ilusión", añadió.

© Getty Images

Benjamin, por su parte, compartió el siguiente mensaje: "Hoy me convierto oficialmente en el entrenador de mi mujer. Cuando me propuso este proyecto, fui el primero en tener dudas, no porque no creyera en el, sino para preservar nuestra relación. Pero al final Ana es mi mejor amiga y nuestro entendimiento mutuo sólo puede mejorar porque será una experiencia increíble y rica tanto a nivel humano como profesional. Nuestras metas son las mismas porque nuestro éxito será el de nuestra familia y para nuestra familia. Gracias, Ana, por tu confianza, es completamente recíproca. Creo en ti para seguir logrando grandes cosas, dentro y fuera de la pista y daré lo mejor de mí para lograrlo". El deportista, de 37 años, también le dio las gracias a su esposa "por ser la mejor mamá, mujer y madrastra para mis hijos".

© apeleteirob

Los atletas se conocieron en 2016, pero no comenzaron a salir juntos hasta 2021, después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde entonces solo se han separado por motivos de trabajo y han formado una gran familia con su hija Lúa y los tres niños que Benjamin tiene de una relación anterior. "Para nada hubiésemos pensado que esas dos personas de 2016 se irían a casar y tendrían una hija. Benjamin me lo dice muchas veces. Es un poco surrealista, pero ha sido el destino, que en este caso ha jugado a nuestro favor, y estamos súperagradecidos por cómo han pasado las cosas", dijo Peleteiro en ¡HOLA! tras su boda, celebrada en septiembre de 2023 en Pontevedra.