Carlos Baute y Astrid Klisans vuelven a vestirse de novios 12 años después y demuestran que el tiempo no pasa para ellos

Carlos Baute y Astrid Klisans vuelven a ponerse sus trajes de boda y nos sorprenden a todos porque, doce años después de aquel romántico 29 de junio de 2012 y tres hijos más tarde… ¡están idénticos! Y no solo eso, la química y complicidad entre la pareja parece estar atravesando un momento inmejorable. "El espíritu sí es el mismo", nos revela Carlos con una sonrisa de oreja a oreja. Para esta excepcional sesión de fotos, el cantante y su mujer regresaron a la finca de El Escorial donde, aquel lejano día de 2012, se juraron amor eterno. Dejemos que sean ellos quienes, felices por esta recreación del día más importante de sus vidas, nos cuenten detalles insólitos de dos días tan distintos.

"¡Ha sido increíble retroceder en el tiempo y estar de nuevo vestidos de novios en El Campillo!", nos dice Astrid. "¡No nos podemos creer que ya van doce años de aquel día tan bonito!", añade Carlos.

© ARCHIVO ¡HOLA! Al lado, Astrid Klisans y Carlos Baute vuelven a vestirse de novios doce años después de su boda, y regresan a la finca 'El Campillo', en la sierra de Madrid, donde celebraron su enlace tras la ceremonia religiosa, que tuvo lugar en Real Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Para su gran día, Astrid llevó un vestido de Manuel Mota para Pronovias, de línea sirena, con escote bañera y una cola de tres metros, que ahora vuelve a lucir. En la imagen, la portada de su enlace, con fecha del 11 de julio de 2012 © VALERO RIOJA

—¿Cómo lo habéis hecho? ¡Doce años después —y tres hijos—, estáis iguales!

ASTRID. —¡Bueno, iguales no! —ríe—. Yo temía que no iba a poder entrar en el vestido. Esas semanas previas a la boda era tal la locura, que yo no hacía más que perder peso, así que ha sido un auténtico milagro poder entrar de nuevo en este vestido. Aunque con alguito de ayuda, claro… —vuelve a reír.

CARLOS. —Iguales no, pero el espíritu sí que es el mismo. Aunque con mucha más madurez y sabiduría. La vida te va enseñando cosas…

—¿Qué recuerdos tenéis de aquel día?

A. —Aquel día… Una auténtica locura de cosas pasando al mismo tiempo, de tantos detalles que volaban a toda velocidad por mi mente. Estaba tan emocionada, me iba a casar con el amor de mi vida y, al mismo tiempo, sentía una gran responsabilidad de convertirme en su mujer, y en ese preciso día que todo saliera bien. ¡No te voy a mentir, llevaba un buen susto en el cuerpo!

C. —(Ríe). Sí, la verdad es que, si no hubiese sido por Moira Reyes, quien nos ayudó a organizar esta boda, yo no sé qué hubiéramos hecho. Estábamos viviendo en Los Ángeles hasta poco menos de un mes antes de la boda, así que fue un auténtico reto.

—¿Qué fue lo mejor ahora con la mirada del tiempo?

C. —Para mí fue francamente especial el momento en el que la Escolanía de El Escorial cantó mi canción Amarte bien. Fue de esos momentos que cuentas con los dedos de las manos y que jamás vas a olvidar.

A. —Sí, es como el nacimiento de tus hijos. Son aquellos recuerdos que pasan a la lista top de momentos mágicos… Para mí fue muy especial el momento en el que Carlos me regaló mi caballo Duque. Sinceramente, esto es algo que no esperaba en absoluto y no podía de la felicidad.

—¿Recordáis la primera vez que aparecisteis juntos en estas páginas? Fue cuando anunciasteis que os casabais. Astrid, era tu 'debut' en los medios, también.

A. —Sí, recuerdo aquellas fotos en el helicóptero. Para mí era una locura todo lo que estaba sucediendo. Para Carlos era habitual, pero para mí era un verdadero reto salir del anonimato y volverme una figura pública. Es algo que me costó años asumir y entender. Hoy día la historia es otra, claro.

C. —Es verdad, yo arrodillado pidiéndole la mano en el día de su cumpleaños, en Miami. Nunca había hecho tantas llamadas como ese día, para coordinar todo, y estaba muy nervioso porque no quería que ella se diera cuenta. Al final, ella pensaba que la sorpresa era el helicóptero, ¡pero lo que no sabía era que también le iba a pedir la mano!

"No hay un solo secreto para esta unidos como el primer día, pero sí hay algo que es fundamental: estar enamorado", añade el cantante

—Carlos, en tu caso y por tu profesión, ya habías salido en otras ocasiones, pero esta fue especial, claro.

—Por supuesto, esta publicación es una de las más especiales de mi vida. Digo una de las más especiales, porque también está el nacimiento de nuestros hijos y la primera vez que posamos junto a José Daniel. ¡HOLA! ha sido nuestro diario de recuerdos especiales… Además, tengo que aprovechar para agradecer el respeto que siempre habéis tenido hacia nosotros. Eso es algo que valoramos mucho.

—¿Cuál ha sido la portada que habéis protagonizado que más ilusión os ha hecho?

A. —Difícil escoger. Nuestra boda, y podría decirte que la portada con José Daniel ha sido muy especial para mí. Porque ahí estamos la familia al completo.

C. —Sí, la familia al completo. ¡Esa portada marcó un antes y un después en mi vida!

Muchas fechas: 80, 50, 40

—En abril, celebramos tus 50 años, Carlos, con toda la familia en la Riviera Maya. ¿Cómo han ido estos meses desde entonces? ¿Cómo está yendo tu gira?

—Ha sido un año maravilloso. Cumplo yo 50 y Astrid 40, así que te podrás imaginar lo importante que es el 2024 para nosotros. Gracias a Dios, yo con muchísimo trabajo y gira en España y Latinoamérica, para finales de este año.

—Claro, nosotros cumplimos 80 y, Astrid, tú 40 dentro de poco. ¿Cómo lo vas a celebrar?

—Qué casualidad que, hoy justo, le dije a Carlos que quería hacer algo a solas con él. Es tanto el tiempo que pasamos con nuestros hijos, que creo que ha llegado el momento de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. ¡Me haría muy feliz una escapada romántica con él a algún sitio bonito!

—Doce años después de vuestra boda, ¿qué os mantiene tan unidos y cuál es vuestro secreto como pareja?

C. —No hay un solo secreto, pero sí hay algo que es fundamental: estar enamorado. Es muy importante cuidar la relación en pareja y esto se vuelve un reto cuando tienes niños, así que una de las cosas que nos sostiene es el amor que sentimos el uno por el otro.

A. —Sí, y también que somos equipo. Las debilidades de uno son las fortalezas del otro, así que, en líneas generales, nos complementamos muy bien.

© Valero Rioja En sus doce años de matrimonio, Astrid y Carlos han mantenido una unión inquebrantable y han formado una bonita familia numerosa. Son padres de Markuss, de ocho años; Liene, de seis, y Álisse, de cinco, y además, en 2021, se unió a la familia José Daniel, el hijo que el cantante tuvo en su juventud y con quien posó por primera vez en enero de 2022, en las páginas de nuestra revista "El día de mi boda, estaba tan emocionada; me iba a casar con el amor de mi vida y, al mismo tiempo, sentía una gran responsabilidad de convertirme en su mujer. ¡Llevaba un buen susto en el cuerpo!"

—¿Qué noticia os encantaría dar a través de nuestras páginas próximamente, o en un futuro?

C. —¡Que mi hijo se casara!

A. —¡Totalmente! Si estás leyendo esto, José Daniel, no hay presión alguna, pero que sepas que nos encantaría «the ring on the finger» (risas).

—Para finalizar, si tuvierais que poner un titular a vuestro momento actual, ¿cuál sería?

C. —Han sido unos últimos años muy buenos. No te voy a mentir. Estoy muy feliz por el equipo de trabajo que tengo, por mi familia «al completo», por la estabilidad que hemos conseguido a todos los niveles.

A. —"Los sueños sí se hacen realidad". Solo le pedimos a Dios, salud, nada más.