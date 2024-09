Misterio resuelto: la historia de la exmodelo que internet paso buscando cinco años

Internet es como un oráculo que todo lo sabe o lo averigua y sino que se lo pregunten a Leticia Sardá, una exmodelo de 43 años a quien los internautas han sacado de su anonimato tras cinco años de misterio.

© TontsaH

Todo comenzó cuando un usuario de la plataforma Reddit quien se hace llamar 'TontsaH' publicó una imagen de un trozo de tela estampado con ilustraciones de varios rostros en apariencia conocidos. Así se podía distinguir a Orlando Bloom, Adriana Lima, Josh Holloway, Jessica Alba, Travis Fimmel y Ian Somerhalder, sin embargo hubo un rostro imposible de identificar y a quien los usuarios bautizaron como 'Celebrity Number Six'.

Durante cinco largos años, los 'Sherlock Holmes' de las redes trataron de identificar a la misteriosa mujer, que ajena a todo continuaba con su tranquila vida en la isla de Tenerife. Sin embargo, en 2023 y después de una minuciosa investigación ,en la que participaron más de 50.000 personas, por fin dieron con ella.

© leticia_sarda

Fue un usuario llamado Stefan Morse, quien con ayuda de un buscador facial comenzó a despejar a despejar la incógnita y centrar sus pesquisas en la portada de un suplemento de una revista de moda donde aparecía Sardá. Después, otro usuario, 'IndigoRoom', localizó al fotógrafo que había tomado la imagen original de la guapa tinerfeña, Leonardo Escorsell, quien confirmó, por fin, la identidad real del que durante años fue un rostro sin nombre.

Pero, la investigación no acabó ahí, pues tras desvelarse su identidad fueron muchos los usuarios que quisieron ponerse en contacto con ella y conocer de cerca porque su rostro había acabado estampado en un trozo de tela. "Me enteré cuando un usuario de Reddit me escribió por Facebook", reveló la exmodelo en declaraciones a El Mundo. "Ni tiempo me dio para buscarme en Google. Le mandé la foto que solicitaba pensando que era una broma entre amigos, y luego me soltó: 'Somos 50.000 personas en Reddit, llevamos cinco años buscándote'".

© leticia_sarda

Leticia, quien está separada y es madre de dos hijas, dejo el mundo de la moda en 2009 y actualmente trabaja como camarera en una cafetería. "Tengo una vida tranquila con mis hijos, mi casita, mi trabajito. Creo que no me subo a unos tacones desde hace 10 años. Soy una chica de playa, con pantalón recortado, no me maquillo, no me peino" afirmaba en el diario El País tras generar titulares en medio mundo.

Sin embargo, y a pesar de que está contenta con su vida, Leticia no descarta regresar aunque sea brevemente al mundo del modelaje si alguien le ofrece algo que merezca realmente la pena alejarse de su tranquila rutina. "Si alguien tiene una buena idea, quizás lo haga", afirmaba Sardá al programa Y ahora Sonsoles en donde se confeso algo abrumada por esta fama repentina.