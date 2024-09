Juan Luis Cano, segundo expulsado de 'MasterChef Celebrity 9'

El periodista y escritor Juan Luis Cano ha tenido que colgar su delantal y decir adiós a la novena edición de MasterChef Celebrity en el segundo programa. “Me llevo gente que no conocía y con la que me lo he pasado muy bien con momentos de risas, que también son muy importantes”, han sido sus palabras de despedida. A pesar de su buen humor, el humorista madrileño se ha mostrado un poco afectado por no haber podido aumentar sus conocimientos culinarios. “No he aprendido nada, he hecho cuatro platos y tres fueron de repostería”.

© MasterChef_es

En el duelo final Juan Luis se ha quedado en la cuerda floja junto a la influencer Marina Rivers, la más joven del programa, y el actor y presentador Francis Lorenzo. La prueba eliminatoria consistía en crear un plato Swicy, una nueva tendencia gastronómica que mezcla lo dulce con lo picante (es más su nombre proviene de las palabras inglesas sweet y spicy). Las alitas del integrante de Gomaespuma no han convencido ni al jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera; ni al chef Luke Lang; ni a Gonzalo, finalista de MasterChef 12, estos dos últimos estuvieron asesorado a los nominados durante el cocinado.

© MasterChef_es

“Tus alitas de pollo estaban picantes, solo eso, por dentro estaban hechas muy al límite, pero hemos echado de menos el dulce. Muy flojo”, ha reflexionado Pepe Rodríguez tras la cata. El propio Juan Luis tampoco se ha mostrado satisfecho con su trabajo. “Mi plato estaba horrible, bajo mi punto de vista y bajo el de los jueces”.

© MasterChef_es

Sus compañeros de edición no han podido evitar entristecerse ante la marcha de Juan Luis. “Me emociono, pero no porque se vaya, sino porque me ha ayudado mucho en momentos de mi vida muy importantes. A él, junto a Guillermo, le debo mi carrera, empezó ahí todo, en Gomaespuma”, ha confesado con lágrimas en los ojos el cantante Pitingo. Además, desde el balcón, le han rendido homenaje con un cálido aplauso. Quién sabe si el cómico tendrá una segunda oportunidad de ponerse ante los fogones en la repesca, que suele tener lugar a mitad de programa.

© MasterChef_es

Hiba Abouk, la favorita de Juan Luis Cano

Juan Luis Cano no ha dudado en mojarse y ha declarado quién es su favorita para ganar el talent show: la actriz Hiba Abouk. “Lo dije desde el principio, creo que Hiba es la que está más preparada”. Precisamente, la protagonista de El príncipe fue una de las mejores valoradas en la primera prueba, hito que ha conseguido por segunda semana consecutiva, convirtiéndose en la capitana del equipo azul. Hay que recordar que en la primera parte del programa hubo una recreación del concurso de El precio justo, con la particularidad de que los comensales eran perros; y en la prueba de exteriores visitaron la tradicional verbena de San Isidro de Madrid con un menú de lo más castizo compuesto por brioche de calamares con alioli, cocido madrileño, rosquillas y callos.