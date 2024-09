El reencuentro de Hiba Abouk y Achraf Hakim en Madrid un año y medio después de separarse

Un año y medio después del comunicado en el que Hiba Abouk confirmaba el fin de su matrimonio con Achraf Hakimi, la expareja ha vuelto a coincidir públicamente. Ha sido este martes cuando han sido fotografiados saliendo por separado de un restaurante en Madrid y yéndose en el mismo coche, un todoterreno gris de alta gama conducido por el futbolista. En el vehículo se encontraban también sus hijos, que siempre serán su absoluta prioridad al margen de que su situación personal haya cambiado.

© GTRES

El jugador del PSG y de la Selección de Marruecos, con ropa oscura, gorra y gafas de sol ha salido del local, en pleno barrio de Salamanca, y se ha ido a por el coche. Hiba, con pantalón blanco y top negro con espalda al aire, ha abandonado también en solitario el restaurante y ha ido hablando por el móvil mientras se acercaba al vehículo, en el que ya estaban montados Hakimi y los niños. Precisamente con los pequeños, en la parte trasera del todoterreno, se ha subido la actriz.

En este mismo restaurante estaba también Kylian Mbappé, que ha regresado a la capital tras participar en la Liga de Naciones con la Selección francesa. El nuevo fichaje del Real Madrid compartió vestuario con Hakimi en el París Saint-Germain entre 2021 y 2024. No sería extraño, por tanto, hayan estado comiendo juntos en esta visita de Achraf a la capital antes de retomar sus entrenamientos en la capital gala.

© GTRES

El restaurante en el que han estado comiendo es Ten con Ten, que forma parte del grupo Paraguas y se sitúa en la calle Ayala de Madrid. Este local, muy popular en la capital, tiene diferentes espacios como el bar, el invernadero y la biblioteca. Para su carta, el chef y propietario Sandro Silva apuesta por una cocina mediterránea con un toque renovado gracias a platos como lasaña de alcachofas y pez mantequilla.

Las imágenes de Hiba y Achraf llegan meses después de las declaraciones que la protagonista de El Príncipe hizo sobre su ruptura. "He tenido momentos durísimos, me consumí físicamente, era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió", explicaba en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Orgullosa de su resiliencia y de la manera en la que ha gestionado esta complicada situación, dejaba claro además que lo importante es la tranquilidad de Amín (4) y Naím (2): "Lo más importante para mí era salir y que cualquier decisión que tomáramos fuera pensando en los niños, que son los importantes, que no les perjudicara a ellos ni lo más mínimo nada de lo que estaba pasando".

El nuevo reto de Hiba entre fogones y su amistad con Escassi

El encuentro con su exmarido se produce horas después del estreno de MasterChef Celebrity 9, proyecto con el que está muy ilusionada la actriz. "Estoy feliz de haber compartido con todos mis compañeros esta aventura que os sorprenderá. No sabéis la ilusión que me hace porque es el programa favorito de mi hijo y es maravilloso verle tan ilusionado", ha dicho Hiba. En esta edición participan además Pocholo Martínez-Bordiú, Pitingo, Cristina Cifuentes, Francis Lorenzo y María León, entre otros.

"Mi relación con la cocina es muy estrecha. Siempre me ha gustado, desde pequeña me metía en la cocina a observar y ver cómo hacían las cosas. No fue hasta que a los 18 años me fui de casa cuando empecé a cocinar, pero siempre he sido autodidacta, si me ha gustado un plato me he metido en internet a ver cómo se hacía", contaba hace unos días Hiba Abouk en la presentación que hubo del concurso en el FesTVal de Vitoria.

Está siendo una etapa intensa para Hiba Abouk a raíz de su amistad con Álvaro Muñoz Escassi, quien a su vez ha protagonizado este verano una sonada ruptura con María José Suárez. La actriz y el jinete han sido fotografiados compartiendo diferentes planes, pero ella insiste en que entre ambos solo existe una amistad y que está soltera. "Álvaro y yo nos conocimos trabajando, me cayó genial. Además tenemos amigos en común, y eso ha hecho que coincidamos más y hayamos forjado una amistad que no es más que eso, una amistad", contaba en ¡HOLA!