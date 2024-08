María José Suárez desvela el consejo que le dio a Hiba Abouk

María José Suárez remonta su vuelo tras su dolorosa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo se ha sentado en el plató del programa de Antena3, Y ahora Sonsoles, para hablar de su ya pasada relación con el exjinete y para estrenarse como colaboradora del espacio que conduce Sonsoles Ónega. La diseñadora no puede estar más contenta y agradecida por esta nueva etapa televisiva que acaba de estrenar. Tras un verano más difícil, María José Suárez, que no ha vuelto a hablar con el que fue su pareja, luce feliz y con muchas ganas de afrontar nuevos retos.

© Getty Images María José Suárez con su ex, Álvaro Escassi

Recuperada y feliz

Con una sonrisa de oreja a oreja, María José Suárez, reconocía sentada con Sonsoles Ónega, que está muy tranquila y que ahora puede verbalizar sin sufrir que el jinete le llegó a regalar dos anillos de compromiso, aunque nunca llegó a pedirle matrimonio, porque como ella misma ha asegurado él no la veía segura: “Y era verdad. No estaba convencida para dar este paso”, añadió, aclarando que su incertidumbre fue un factor determinante para que la relación no avanzara hacia el altar. La modelo ha reflexionado en directo y ha afirmado que se quiere quedar con todo lo positivo de su historia juntos: “Era una historia tan bonita que no merecía este final tan feo”, y añadía que no guarda ningún rencor y que prefiere mirar hacia adelante, a pesar de que la relación terminó envuelta en "infidelidades, mentiras y engaños".

© mariajosesuarezoficial María José Suárez, en la playa, verano de 2024

Los celos de Muñoz Escassi, un problema añadido en la relación

Durante la entrevista, María José confesó también cómo los celos de su ex afectaron a su relación: “Los problemas que hemos tenido han sido por los celos de Álvaro conmigo”, reveló, destacando que aunque le gustaba sentirse especial, siempre fue consciente de la personalidad del jinete y su conocido pasado. A pesar de todo, la diseñadora afirmó que no tiene interés en quedarse atrapada en el dolor o el reproche. “Yo me quedo con lo bonito que he vivido con Álvaro. Hay que sobreponerse, no hay que quedarse instalado en la pena”, concluyó, mostrando una actitud positiva ante el futuro y dispuesta a seguir adelante, por ella misma y por su hijo.

El consejo de María José a Hiba Abouk

Preguntada por la conversación que tubo con la actriz Hiba Abouk, a la que relacionaron con su ex, María José ha asegurado que contactó con ella a través de redes sociales: "Le escribí por Instagram, pero no para advertirle sobre Álvaro, cada una en su vida vive sus propias experiencias". Muy tranquila con su actuación, María José asegura que lo que quería era evitarle problemas: "Yo lo que le dije es que sabía que iba a salir la noticia de la chica a la que Álvaro había demandado. Yo dije, se va a meter en un fregado tan sucio que bastante tenía ella de donde venía, yo hice lo que como mujer me hubiera gustado que hicieran conmigo. Era una cosa fea" añadía: "Ella me dijo María José siento mucho que tu relación se haya terminado por eso y tomaré la distancia oportuna. Mucha suerte. No soy quién para valorar lo que ella ha hecho" explicaba sobre la respuesta que le dio la actriz al respecto.

© @hiba_abouk_

"Estas cosas pasan, no soy ni la primera ni la última", ha dicho la empresaria, que considera que haciendo pública su historia ha podido ayudar a otras mujeres que incluso le han escrito en redes sociales. Algo que también le ha animado a ella. Para ella lo peor fue la decepción de creer que conocía a una persona y no era así: "Yo quiero que el tiempo que dure sea de verdad", ha dicho. Fue ella misma la que quiso confirmar la ruptura a través de sus redes sociales, algo que hizo con un contundente mensaje y con el fin de evitar especulaciones.