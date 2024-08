María José Suárez hace balance de su verano más difícil y asegura que 'todo lo malo ya está en la papelera'

María José Suárez ha hecho balance de su verano más difícil, marcado por su desagradable separación de Álvaro Muñoz Escassi, después de tres años juntos, por mentiras e infidelidades. Desde Miami, la sevillana ha compartido una extensa lista de todos los momentos en los que ha sido feliz a pesar de la tormenta. "Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía. Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienzan en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que por muy dramático que sea el tema siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami", ha enumerado junto a esta foto en la que aparece contemplando un precioso atardecer.

© mariajosesuarezoficial

Tras valorar estos instantes mágicos en los que ha estado acompañada de sus familiares y mejores amigos, María José ha tomado una drástica decisión: cerrar este doloroso capítulo de su vida y centrarse en el aquí y el ahora. "Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera", ha asegurado. "Me quedo con lo bueno que ha sido mucho y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas", ha añadido. Por último, la que fuera Miss España 1996 ha lanzando la siguiente reflexión: "La vida a veces duele pero el resto del tiempo es maravillosa".

© mariajosesuarezoficial

La publicación de María José ha emocionado a sus amigas. " Te admiro y te quiero", ha escrito Elisabeth Reyes. "Te quiero. Pa fuera lo malo", ha comentado Eva González. Raquel Rodríguez, por su parte, ha señalado: "Amiga biónica". A estos mensajes de amor se suma el de su exmarido, el empresario catalán Jordi Nieto, con quien mantiene una excelente relación, tal y como pudimos comprobar a principios de agosto cuando fueron fotografiados juntos con su hijo Elías en la estación de tren de Madrid. Nieto ha enviado cinco corazones a la sevillana y esta, emocionada, le ha respondido con seis.



© Europa Press

Dos meses después de su gran decepción de Escassi, María José contó en ¡HOLA! cómo se encontraba. "Cada día estoy mejor, aunque ha pasado poco tiempo. Además, ha sido una ruptura muy inesperada. Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco", declaró. "Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba y que se puede salir reforzada de una situación así. Hace 20 años, hubiera salido peor parada", señaló.

© mariajosesuarezoficial

Aunque recientemente ha sido fotografiada con un amigo cenando en Sevilla, la modelo, de 49 años, aseguró en ¡HOLA! que no estaba "preparada" para comenzar una nueva relación. "Ahora mismo, necesito un tiempo para mí. He solapado una relación con otra en los últimos años y me apetece muchísimo estar sola, sin pareja. A lo mejor, dentro de dos meses, te digo que todo ha cambiado y ha llegado el amor, pero, de momento, no quiero a nadie. No entra en mis planes de futuro empezar una nueva relación".