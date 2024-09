Hiba Abouk se sincera en 'MasterChef Celebrity' sobre su traumática separación de Achraf Hakimi

Hiba Abouk continúa imparable en la novena edición de MasterChef Celebrity. Además de su buena mano con la cocina, la actriz, de 37 años, despunta por su liderazgo, una actitud que llama la atención de los jueces. "Uno se tiene que querer mucho y tener una autoestima muy alta", dijo la intérprete a Pepe Rodríguez tras convertirse en la capitana de su equipo. Sin embargo, no siempre se ha sentido así de segura. "He tenido épocas malas como todo el mundo en las que una cree menos en sí misma", confesó la inolvidable Fátima de El Príncipe.

A principios de 2023, Hiba tuvo que enfrentarse a su traumático divorcio del futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos. "Hace un año lo pasé muy muy mal. Me pasó de todo. Me pasó que me separé, que me mudé, que pasaron cosas feas, que esto, que lo otro...", contó mientras cocinaba con sus compañeros en la prueba de exteriores. De esta forma, la actriz se refería al turbio suceso que empañó su ruptura: la imputación del jugador de PSG como autor de una presunta violación en su propia casa de París.

Afortunadamente, la intérprete confirmó que las aguas habían vuelto a su cauce. "Todo eso pasó. Estamos muy bien. Hemos pasado página", aseguró. Y prueba de ello fue el reciente encuentro que ambos protagonizaron en Madrid. Los fotógrafos vieron a la expareja saliendo por separado de un restaurante y yéndose en el mismo coche, en el que también se encontraba uno de sus hijos.

Tras salir a la luz el caso de Achraf Hakimi, Hiba emitió un comunicado para aclarar que su matrimonio estaba totalmente roto antes de la investigación. "El padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja mucho antes de los hechos acontecidos", señaló la actriz. "Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia", lamentó.

Con el paso del tiempo, la artista resurgió de sus cenizas y volvió al trabajo. Primero con la serie Eva & Nicole y después con MasterChef Celebrity. "Soy afortunada en todo, tengo mucha fortuna. En todos los sentidos de mi vida", dijo en la presentación del talent culinario en el FesTVal de Vitoria.