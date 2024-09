Vive con nosotros la fiesta de inauguración de la Casa ¡HOLA!

¡HOLA! está de celebración!. Hace 80 años que salió a la luz el primer número de un semanario de amenidades, como rezaba entonces en su primera portada ilustrada, que había llegado para hacerse un hueco en la vida de tantos lectores y en la de aquellos que han protagonizado sus páginas para generosamente abrir una ventana de sus fascinantes vidas. La revista quiere brindar con todos ellos en la Casa ¡HOLA!, un exclusivo espacio que ha abierto hoy sus puertas en el Palacio de la Trinidad de Madrid con una inauguración a la que han asistido amigas de la revista tan conocidas y queridas como Isabel Preysler, Ana García Obregón y Eugenia Silva entre muchos otros.

Los primeros invitados han llegado en torno a las 20 horas encabezando un verdadero desfile de elegancia y sofisticación. Tras inaugurar una glamurosa alfombra roja con los mejores posados, ha dado comienzo la gran fiesta, en la que no falta la música de la banda de David Ascanio y las ganas de brindar con el famoso cóctel La Paloma, elaborado de la mano de Don Julio, da comienzo la Casa ¡HOLA!, que abre sus puertas del 18 al 22 de septiembre. Tú también puedes adentrarte en estos exclusivos espacios que los rostros más icónicos del panorama nacional están disfrutando esta noche en el Palacio de la Trinidad de Madrid. Consigue tu entrada de forma totalmente gratuita pinchando aquí.

La primera parada del recorrido incluye la alfombra roja por la que han desfilado esta noche los protagonistas de nuestra revista. Es la mejor puerta de entrada al universo ¡HOLA! y permanecerá desplegada para todos aquellos lectores que quieran embarcarse en un viaje por las ocho décadas de historia de la revista que comienza con un recorrido por las distintas generaciones ¡HOLA! reunidas en un árbol que representa cómo, desde aquel salón de la calle Muntaner, la revista ha enraizado en la vida de sus lectores y ha crecido a lo largo del tiempo.

Y si hay una alfombra roja no puede faltar un espacio de cine en el que sentirte como una auténtica estrella de Hollywood. Gracias a una pantalla virtual podrás comprobar cómo luce en tu cuello el collar "80 years of love", una joya inigualable y única, creada en exclusiva por José Luis Joyerías. No olvidamos tampoco la importancia de un look espectacular. Por eso la Casa ¡HOLA! te ofrece también la oportunidad de adentrarte en el vestidor de una celebrity y conseguir tu mejor versión con los consejos de la estilista virtual de El Corte Inglés. Tenemos además un espacio destinado a la belleza y a descubrir cómo cuidan la piel los rostros más bellos de nuestras páginas. Toma buena nota de los tips de Clarins para sentirte siempre en tu mejor momento.

El espacio instagrameable te permite sacar fotos como tus influencers favoritas y, por supuesto, divertirte al máximo. Antes de brindar y relajarte en los jardines del palacio o en el café que ha montado IQOS, no olvides empaparte de la historia de ¡HOLA! a través de sus portadas de ayer recreadas en la actualidad.