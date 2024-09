Patricia Conde felicita a su madre y todos alucinan con su gran parecido físico

Patricia Conde ha puesto rumbo a su Valladolid natal para celebrar el cumpleaños de su madre Marisa con una comida familiar al aire libre. "Feliz cumpleaños. Has pasado de echarme la bronca por llegar tarde los sábados a echarme de menos por no ir más a Valladolid. Te quiero", ha publicado la presentadora junto a esta foto en la que aparece de lo más sonriente al lado de progenitora.

Al ver la imagen, los seguidores de Patricia no han tardado en reaccionar a la foto comentando el gran parecido físico que existe entre ellas. "Ya sabemos de donde sacaste lo buenos genes", "de tal palo tal astilla" o "ya entiendo porque eres así de guapérrima" son algunos de los mensajes que han escrito en el post.

Patricia, de 44 años, está muy unida a su familia, algo que ya comprobamos durante su paso por MasterChef Celebrity en 2022. "Al final la vida te lleva por otros caminos y ahora es cuando pienso que me gustaría haber pasado mucho más tiempo con ella", confesó entre lágrimas al hablar de su progenitora. "He echado muchísimo de menos a mi madre, sobre todo, desde que yo soy mamá. Me haría mucha ilusión que mi madre fuera a recoger a mi hijo al cole. Las veces que ha ido las puedo contar con los dedos de una mano. Me hubiera gustado que hubiera estado más aquí, en Madrid, pero claro, logísticamente es imposible", lamentó, ya que su familia reside en la ciudad del río Pisuerga.

La presentadora se independizó con 18 años y antes de poner rumbo a Madrid le regaló a su madre un anillo igual que el suyo para estar siempre unidas. "Le dije: 'No nos lo quitaremos nunca y así, aunque no esté en casa, siempre lo miraré y tú también y nos unirá'", recordó mientras cocinaba. "A mí se me perdió al poco, porque soy un desastre, pero mi madre no se lo ha quitado", añadió sin parar de llorar.