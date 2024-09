Avance de 'Hermanos': un chantaje que acaba en confesión ante la policía

En Hermanos, tras encontrar por casualidad la carta con la confesión de Akif, Cansu se ha convertido en el único cabo suelto del empresario. La chica se ha quedado totalmente consternada después de leer la misiva y no sabe cómo debe actuar ahora. La joven se debate entre guardar silencio o decirle a su primo la verdad acarreando con todas las consecuencias que eso podría traerles.

La hija de Ayten y Orhan está realmente impactada con lo que acaba de descubrir. Antes de tomar una decisión, decide tantear a Ömer. La chica le pregunta que cómo murió su padre y se da cuenta de que el chico Eren no sabe lo que verdaderamente sucedió, sino que cree que su padre falleció a causa de un fatal accidente. La joven se encuentra ahora en la encrucijada de desvelar la verdad o continuar manteniendo el terrible secreto de Akif.

Nuevos problemas

El padre de Doruk, ajeno a esta circunstancia, está feliz ahora que puede vivir su amor libremente con Süreyya. Sin embargo, la mujer no está conforme con la manera de actuar de su pareja: ella solo quería que se divorciara. No entiende que haya estafado a Nebahat y parece estar arrepentida por ello.

Nebahat acusa a Süreyya de arrebatarle a su marido y Süsen lo escucha todo. Se siente muy avergonzada con el comportamiento de su progenitora y no entiende que esté con un hombre casado. Tras rechazarla como madre, decide marcharse de casa.

La joven siente que no le importa a ninguno de sus padres y está dispuesta a comenzar una nueva vida junto a Ömer. Tras algún desencuentro previo, la pareja se dispone a dar un paso más en su relación y... ¡deciden casarse!

Todo por sus hijos

Gökhan pide más dinero a Berk con la excusa de que lo que ha dado no es suficiente para levantar la empresa. El chico le revela que tienen dos importantes propiedades que se podrían vender. Mientras su padre se frota las manos, Elif intenta hacer ver a su hermano el grave error que está cometiendo.

Ayla no entiende que el chico siga dando dinero a Gökhan y se desespera al comprobar que, no solo eso, sino que también le está entregando todo su patrimonio. Así que, dispuesta a sacrificarse por sus hijos, la mujer toma una drástica decisión, aunque eso le suponga acabar en la cárcel.

Al mismo tiempo, Akif se encuentra con un exsocio de Gökhan que, a cambio de una suculenta suma, le revela los planes reales del socio del club: tiene previsto robarle todo el dinero a su hijo y, cuando lo tenga, huir al extranjero. El padre de Doruk comparte esta información con Ayla y se ofrece a ayudarla, pero, para evitar nuevos chantajes y salvar a sus hijos, debe contar la verdad.

La mujer busca a Elif y, entre lágrimas, le asegura que la quiere mucho, pero que debe confesarle algo muy grave: ella fue la causante de la muerte de su madre. Una información ante la que la joven la repudia. Acto seguido, Ayle se entrega en comisaria dispuesta a confesar su gran secreto.

Mientras, parece que los planes de Gökhan van saliendo a la perfección. Por un lado, la relación de Berk y Aybike comienza a deteriorarse debido a Gökçe, a quien el hombre ha contratado para provocar la ruptura entre ellos. Por otro, poco a poco, está desplumando a su hijo sin que este sospeche nada sobre sus intenciones.

Pero sucede algo con lo que no contaba: Gracias a Akif y sirviéndose del exsocio de su padre, el chico escucha las palabras más duras de su vida y comprende que su padre lo ha estado engañando, jugando con él y su cariño, separándolo de su madre y robándole todo su dinero y su patrimonio.

Aún no ha pasado página

Es el cumpleaños de Ayten, y, tras ser rechazada por Orhan, la mujer sigue los consejos de su hija para tratar de reconquistarlo. No obstante, el hombre se sincera y le reconoce que no está preparado todavía para una relación sentimental tras la reciente muerte de su esposa. Sin embargo, la madre de Cansu no puede evitar que la cercanía del tío Eren con Şevval le ponga cada vez más celosa.

El silencio tiene un precio

Finalmente, Cansu toma una decisión sobre la confesión escrita que tiene en su poder. La joven chantajea a Akif y, a cambio de mantener la boca cerrada, quiere dinero para poder vivir dignamente junto a su madre. Sin embargo, el empresario, que está de vuelta de todo, no se deja intimidar por la chica y consigue la carta por un precio inferior al que esta le pedía.

Los celos acaban en tragedia

Sarp y Oğulcan no cejan en su empeño de molestar todo lo que puedan a Ömer y a todo lo que le rodea. Por este motivo, los dos jóvenes se presentan en la tienda donde trabajan el chico y Yasmin con la intención de montar una pelea y destrozarla.

Pero las cosas no salen como esperaban y ambos acaban pasando la noche detenidos en el calabozo. Esto hace que, una vez más, Orhan se ponga del lado de su sobrino, aumentando aún más los celos que su hijo siente hacia su primo.

Llega el día de la boda de Ömer y Süsen, los novios están nerviosos y se preparan para darse el 'sí, quiero'. Poco antes de que llegue el gran momento, Oğulcan vuelve a enfrentarse a su primo, esta vez, con terribles consecuencias que impiden la boda: le pega un empujón y el hermano de Emel cae por unas escaleras, quedándose inconsciente en el suelo, con una herida en la cabeza y lleno de sangre. ¿Sobrevivirá al golpe? ¿Habrá enlace?