Así será la fiesta que Meghan Markle le ha organizado al príncipe Harry por su 40 cumpleaños

Apenas quedan unas horas para que el príncipe Harry cumpla 40 años, una fecha muy especial que este celebrará de forma privada y en la más estricta intimidad, rodeado de su familia y de un pequeño grupo compuesto por sus amigos más cercanos. El escenario no será otro que su lujosa casa de Montecito, ubicada en el condado californiano de Santa Bárbara (EE.UU.), donde su mujer Meghan Markle se está encargando de todos los preparativos.

© Netflix El príncipe Harry y su hijo Archie, en una imagen de archivo

© Netflix Meghan Markle, con sus hijos en su mansión de California

Será una fiesta tranquila y sin estridencias en su domicilio marcada por la discreción, que tendrá lugar este domingo 15 de septiembre. No habrá grandes fastos ni invitados de relumbrón, exactamente como el duque de Sussex quiere que sea. Una jornada rodeados de los suyos y en cuya planificación ha tenido un papel clave su esposa, tal y como se apunta desde la prensa británica, en definitiva la persona que mejor conocer los deseos y los gustos de su marido.

© Getty Images Entrada a Montecito Village, donde residen los Sussex

No se esperan por tanto sorpresas significativas para este día, más allá de las que reciba el homenajeado en el seno de su hogar, ya que el hermano menor de Guillermo de Inglaterra no es amigo de hacer algo llamativo u ostentoso cuando se trata de soplar las velas. Ahí estarán, como no podía ser de otra forma, las dos personas que más le han cambiado la vida y que son su razón de ser: sus hijos Archie (5 años) y Lilibet (3).

© GTRES

La paternidad, una de sus "mayores alegrías"

Precisamente, de los dos 'peques' ha vuelto a hablar el Príncipe con motivo de su 40 cumpleaños, señalando que "convertirme en padre de dos niños increíblemente amables y divertidos me ha dado una nueva perspectiva de las cosas, además de agudizar mi enfoque en mi trabajo". Unas palabras remitidas por su portavoz a la BBC donde reitera que la paternidad es "una de las mayores alegrías" que ha vivido nunca, lo que le hace "estar más motivado y comprometido para hacer de este mundo un lugar mejor".

© GTRES

Te puede interesar Los dos looks con los que Meghan Markle confirma en Montecito su pasión por el lujo silencioso

Apostilla Harry al respecto que "cualquiera que sea la edad", su "objetivo" es seguir estando pie del cañón en la medida de sus posibilidades para que la sociedad avance. Aludía así implícitamente a su fundación Archewell, con la que él y Meghan mantienen su faceta más solidaria y filantrópica.

© GTRES

Por último, se ha referido a cómo él mismo ha evolucionado notablemente con el paso de los años, recordando que cuando cumplió los 30 "estaba ansioso", mientras que ahora al llegar a los 40 se siente "emocionado". Sin duda, una cifra muy significativa cuya celebración no se reduce solo a lo que disfrutará este fin de semana, sino que además tiene previsto hacer en breve un viaje fuera de Estados Unidos. En esta ocasión, según The Sun, será una escapada solo con sus colegas más importantes, ya que la Duquesa se quedará en casa cuidando de sus retoños.