James Middleton habla como nunca de su escalofriante intento de suicidio y relata cómo su perra le salvó la vida

El próximo 26 de septiembre, James Middleton lanza su nuevo libro en el que habla sobre sus mayores problemas y miedos en los últimos años. Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, en español, Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida. Unas memorias, en las que el hermano de la princesa de Gales explica la depresión que vivió y con las que intenta ayudar a las personas que estén viviendo una situación parecida a la suya.

© jmidy

El Daily Mail ha sacado a la luz uno de los capítulos del libro de James Middleton en el que explica cuál fue el peor día de su vida. El hermano de Kate se remonta una noche del 2017 en la que vivió un desgarrador momento. Según explica él mismo, eran las dos de la mañana y no conseguía dormir. Se subió al tejado de su casa y pensó "la vida ya no vale la pena. Me siento suicida. Contemplo formas de morir para poder bajarme de la montaña rusa que me está llevando al borde de la locura. No puedo dormir porque mi mente está en tumulto. El insomnio es mareante. Estoy completamente agotado".

© jmidy

De lo más transparente, cuenta su historia y lo que sintió para subirse a la azotea dispuesto a saltar. Según narra, en el instante en el que estaba dispuesto a 'terminar con todo', apareció su perrita Ella, un cocker spaniel, y le salvó la vida. "Mientras camino, miro hacia abajo a través del tragaluz y veo los tiernos ojos de mi spaniel Ella mirándome como si me dijera: no te preocupes. Sus ojos marrones siguen mirándome fijamente, conmovedores y suplicantes. Cuando me mirada, mi cerebro se tranquilizaba. En ese instante supe que no iba a saltar. ¿Qué le pasaría a Ella si yo me moría? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar sola en casa hasta que alguien la encontrara?".

© jmidy

En este durísimo capítulo también escribe que durante estos minutos pensó en su familia: "Me siento incomprendido; un fracaso total. No le desearía este sentimiento de inutilidad y desesperación, de aislamiento y soledad, ni a mi peor enemigo. Creo que me estoy volviendo loco. Sin embargo, sé que soy privilegiado; afortunado también de tener una familia amorosa y unida: Mamá y Papá, mis hermanas Kate y Pippa, sus esposos Guillermo y James, pero los alejo a todos. No contesto sus llamadas telefónicas. Los correos electrónicos quedan sin respuesta. Las invitaciones para visitarlos no son atendidas. Me escondo detrás de una puerta doblemente cerrada, inaccesible".

© Getty Images

Para James, su perrita ha estado en los momentos más importantes de su vida. "La he amado con todo mi ser desde que era una cachorrita recién nacida, diminuta y ciega. Ha sido mi compañera, mi esperanza, mi apoyo en mis días más oscuro", explica. De hecho, cuando Ella murió escribió en su perfil público las siguientes palabras: "Muchos de ustedes me han preguntado a lo largo de los años si alguna vez escribiría un libro. Cuando Ella falleció, comencé a escribir todas nuestras aventuras y recuerdos como una forma de procesar el dolor. Le doy las gracias a Ella por salvarme la vida cuando estaba eclipsado por la depresión clínica. Me presentó a mi esposa, me dio un propósito y me amó incondicionalmente".

© jmidy

La anécdota que James Middleton vivió con Isabel II

En este libro, el empresario de 37 años, también cuenta un episodio que vivió con Isabel II. La Reina había organizado un té por el cumpleaños de la princesa de Gales y James y Pippa no llegaron a la hora en la que estaban citados por culpa de un retraso con su vuelo. Nada más encontrarse con la madre de Carlos III, el hermano de Kate se excusó: "Lamento mucho que lleguemos tarde, Su Majestad Real", una situación que tal y como él mismo explica, provocó la risa a todos los presentes, ya que ella le contestó: "Oh, qué lindo verte, James. Debes tener hambre. Asegúrate de tener algo para comer".

En la actualidad, James Middleton se encuentra en un momento muy dulce tras darse el 'sí, quiero', el 11 de septiembre de 2021, con la financiera francesa Alizze Thevenet. Una boda que ¡HOLA! publicó en exclusiva las primeras fotografías del gran día de la feliz pareja en Bormes-les-Mimosas, famoso por ser uno de los pueblos con más encanto de la Costa Azul. A esta felicidad se suma que el escritor se convirtió en papá. En octubre de 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo, Íñigo, un bebé muy deseado que les ha regalado "las semanas más especiales" de su vida.

© jmidy © jmidy

Su relación con Kate Middleton

Kate Middleton y James están muy unidos, y así lo han demostrado ayudándose y apoyándose en los buenos y en los malos momentos. Él está siendo un pilar fundamental para la Princesa durante su enfermedad. De hecho, en el emotivo vídeo publicado por el Palacio de Kensington en el que anuncia que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia preventiva, su hermano no ha dudado en enviarle un bonito mensaje, mostrándole una vez más, su apoyo incondicional. "No podría estar más orgulloso", comentó acompañando su mensaje de un emoji de corazón rojo. Además, este no es el único mensaje que le ha enviado, ya que cuando anunció el pasado mes de marzo que padecía cáncer y que se encontraba en las primeras etapas de su tratamiento de quimioterapia, James recurrió a su cuenta personal para dedicarle unas palabras: "A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, escalaremos esta contigo también".

© @jmidy