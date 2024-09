Blanca Romero debutará como presentadora en Mediaset

Blanca Romero comenzará su carrera como presentadora en Next Level Chef, el nuevo concurso culinario por el que apuesta Telecinco, quien adaptará el formato de éxito internacional de la mano de Shine Iberia (Banijay Iberia), la productora de MasterChef. La actriz será la conductora del programa, donde los cocineros Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cernicharo serán los mentores.

© @blancaromeroe

A pesar de que será su primera vez al frente de un programa, Blanca cuenta con una amplia experiencia como actriz tanto en la pequeña como la gran pantalla. La actriz ha sido reconocida por su impecable carrera en varias ocsaiones, como cuando fue galardonada con el Premio Goya por el papel con el que debutó en el cine, en After (2009). Además, ha sido parte del elenco de grandes producciones como Los muertos no se tocan, Fin, La abadesa o El amor no es lo que era. También ha estado en míticas series como Física o Química, Bienvenidos a Edén o Bajo sospecha, entre otros títulos. En cuanto a concursos culinarios se refiere, la asturiana ha participado en la octava edición de MasterChef Celebrity, donde se consagró como semifinalista.

© @alvaroescassioficial

Sus hijos, Martín y Lucía, sus grandes apoyos

En esta nueva aventura, Blanca contará con el incondicional apoyo de sus dos hijos: Lucía, de 26 años, y Martín, de 12. Los tres mantienen una bonita y cercana relación, tal y como hemos visto en varias ocasiones, como en el cumpleaños de la actriz, donde su hijo no paraba de hacerla bromas y la mayor le dedicaba unas bonitas palabras: "Siempre serás mi maestra preferida".

© @blancaromeroe

Del padre de Lucía se separó cuando esta tenía tan solo un año, y durante su matrimonio con Cayetano Rivera (2001-2004), el torero adoptó oficialmente a la primogénita de la asturiana y se encuentran muy unidos. Posteriormente, la actriz volvió a ser madre con el nacimiento del pequeño Martín en el verano de 2012. A pesar de que siempre ha protegido a sus hijos, Blanca si que ha confesado en un par de ocasiones las dificultades a las que se ha enfrentado por ser madre soltera.

Así será Next Level Chef, el programa que presentará

Los concursantes del programa estarán divididos en tres grupos (profesionales, amateurs e influencers foodies) y deberán demostrar cómo se desenvuelven en las cocinas del programa. Estas estarán separadas en tres categorías: la primera, de nivel superior, contará con electrodomésticos de última generación, mientras que la segunda será de nivel intermedio y la tercera solo tendrá una instalación precaria con elementos básicos. Lo que diferenciará a Next Level Chef de cualquier otro concurso culinario será la plataforma móvil donde se encontrarán los ingredientes que deberán utilizar para completar los platos, por lo que deberán seleccionar con rapidez y agilidad los productos escogidos.