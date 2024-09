Ana Cristina Portillo, feliz y tranquila en la cuenta atrás de su boda: del vestido a las incógnitas en torno a Bertín Osborne

Apenas quedan 15 días para el 'sí, quiero' de Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho. Inmersos en los preparativos de la boda, la novia asegura que, sorprendentemente, no está nerviosa. "Normalmente soy muy nerviosa, soy un poco control freak. Y entonces pensé que le iba a pasar muchísimo peor", ha contado a los micrófonos de Europa Press cuando asístía al desfile por el 50º aniversario de Pedro del Hierro. Aún así, la fecha se acerca y el vértigo de los últimos días acecha. Todo está preparado aunque todavía quedan incógnitas. Por ejemplo: ¿asistirá Bertín Osborne enlace?

© GTRES

"Pues no lo sabemos. Eso siempre es sorpresa", ha respondido con una gran sonrisa la hija menor de Sandra Domecq, que siente un gran cariño por el cantante y al que, por supuesto, ha invitado a su boda, como ya adelantó a ¡HOLA! en exclusiva. Lo que sí ha reiterado es que, salvo sorpresa de última hora, no cantará en su boda. Otra de las grandes incógnitas, como no podía ser de otra manera, es el vestido nupcial. Ha confirmado que lucirá uno, diseñado por Jorge Acuña y que no será ni demasiado clásico ni demasiado moderno. "Como soy yo", ha dicho sin desvelar más detalles para salvaguardar el secreto.

El gran día será el próximo sábado 28 de septiembre en la catedral de Jerez, donde se bautizó y también hizo la comunión. Después, la fiesta se trasladará a la finca familiar "Santiago" que perteneció a sus abuelos, el bodeguero Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams." Celebrar mi boda allí es mi sueño, como hicieron mis hermanas, y una manera también de estar más cerca de mi madre", contó en exclusiva a ¡HOLA! hace unos meses. Sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Claudia, a las que siempre ha estado muy unida, tendrán un papel fundamental como testigos.

© GTRES

Ellas también estuvieron presentes en la pedida de mano que celebró el pasado mes de junio en casa de su padre, el fotógrafo Fernando Portillo y fueron las encargadas de organizar su despedida de soltera con un divertido viaje a Marbella. En las páginas de nuestra revista Ana Cristina confesó que sus hermanas mayores están siendo sus mejores consejeras en todo lo referente a su boda. “Me estoy dejando ayudar mucho por ellas. La que más ideas me da es Claudia porque se casó hace poco y lo tiene más reciente”.

Ana Cristina afronta este paso que está a punto de dar con mucha ilusión y, sobre todo, convencida de que lo hace con la persona correcta. Lleva siete años de relación con Santiago Camacho y no duda un segundo cuando dice: "Me caso con el hombre de mi vida" y además, lo hace "en el momento perfecto". Sobre la posibilidad de ser madre, asegura que le gustaría pero sin prisa. "No me pongo tiempos", ha dicho.