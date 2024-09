Laura M. Flores sufre un percance de salud durante sus vacaciones en Perú

Laura M. Flores está disfrutando de un viaje que no olvidará nunca. La influencer ha hecho las maletas y junto a un grupo de amigos se ha embarcado en la gran aventura de recorrer los rincones más bonitos de Perú. Está viviendo una experiencia única llena de aventuras y que está compartiendo a través de su perfil público con todos sus seguidores. Eso sí, a pesar de estar conociendo uno de los lugares más impresionantes a nivel mundial, la creadora de contenido ha sufrido un percance durante una de sus excursiones.

© _lmflores

La hija de Kiko Matamoros ha querido mostrar lo que no es tan bonito de este viaje y que muchos turistas que viajan a Perú padecen: el mal de montaña, más conocido como mal de altura. Un mal causado por la reducción de la presión atmosférica debido a la poca costumbre que tiene nuestro organismo a la disminución de oxígeno, como ocurre en este país, ya que hay varios puntos que sobrepasan los 2.400 metros por encima del nivel del mar, y más teniendo en cuenta que la altitud media de nuestro territorio es de 660 metros.

© _lmflores

Como consecuencia, Laura M. Flores ha tenido que ponerse oxígeno para poder respirar mejor, porque además, este problema provoca problemas de respiración, dolores de cabeza, mareos, mal estar, fatiga o falta de apetito entre otros. "Me cuesta pensar, se nota lo de la altitud. La sensación que tengo de mareo es fuerte", confesaba. Como podemos ver en la imagen, a pesar de la situación - que no es grave - la influencer ha querido tomárselo con humor y ha escrito: "Yo queriendo subir el K1 antes de venir a Perú". Unas palabras que ha acompañado con varios emoticonos de caritas llorando de la risa.

© _lmflores

A pesar de este percance, Laura está disfrutando al máximo de la experiencia y no está dejando ningún rincón sin conocer. Su primera parada fue Lima, donde tras recorrer sus calles, pudo degustar uno de los mejores restaurantes de la capital peruana: "Os dejamos el mejor restaurante de cocina de Lima, Nikkei. Ha sido una experiencia brutal", escribía. Además, sitio al que va, sitio en el que prueba sus platos típicos, como chicharrones, ají de gallina - un guiso, una preparación típica de la costa peruana hecha a base de gallina deshilachada - o cordero.

© _lmflores

Te puede interesar ¿Cómo es la relación de Mar Flores y Laura Matamoros? Tía y sobrina dan los detalles más desconocidos

De hecho, el mal de altura, tal y como ella misma ha contado, "ha desaparecido cuando he llegado a Cuzco". Aquí, como parada obligatoria, ha acudido a visitar el Cristo Blanco junto a sus amigos, entre los que se encuentra Ofelia Hentschel, semifinalista de Masterchef aunque esta se ha puesto enferma y la última excursión no ha podido realizarla. "Estamos a 3.585 metros de altura, lo hemos conseguido chicos. Sin respiración. No puedo más".

También ha paseado por la calle del Sol y se ha adentrado en la cultura peruana. Eso sí, a pesar de que su novio no ha podido viajar con ella, Antonio Revilla ha estado muy presente, ya que ha realizado varias videollamadas con él e, incluso, mientras almorzaba, su chico le ha hecho compañía tal y como podemos ver en la instantánea que él mismo ha compartido. Una fotografía que ha acompañado de la canción Eso que tú me das de Jarabe de palo. Y es que la hija del colaborador de televisión está pasando una época muy feliz y el 'culpable' de que haya recuperado la ilusión es Antonio Revilla Sánchez. Juntos han disfrutado de un verano único realizando varias escapadas.