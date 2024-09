Kate Hudson apoya a su amiga, la mujer de David Grohl, tras confirmar el músico su paternidad extramatrimonial

El cantante Dave Grohl confirmó hace solo unos días que ha sido padre de un hijo extramatrimonial, tras veintiun años casado con Jordyn Blum. El artista entonó el mea culpa y aseguró que quería recuperar la confianza de su familia tras lo ocurrido, aunque por el momento parece que su relación no tendrá un final feliz. Tal y como ha transcendido de fuentes cercanas al artista, el músico parece que ha abandonado el domicilio familiar.

© Getty Images

No son momentos fáciles para la mujer de Grohl, Jordyn Blum, que ha recurrido a sus amigas en esta situación personal tan delicada. Una de ellas es una conocida actriz de Hollywood, Kate Hudson, con quien Blum mantiene una cercana relación. Se dice que la artista estaría muy disgustada cuando se enteró de las noticias de la deslealtad del cantante y que es una de las grandes confidentes de Jordyn.

Fuentes cercanas apuntan a Daily Mail que Kate se sorprendió con la noticia pues el músico no solo está engañando a su mujer sino a sus hijas y que le ha dicho a Jordyn que está disponible las 24 horas del día para lo que necesite. Grohl y Blum tienen tres hijas Violet, de 18 años, Harper, de 15, y Ophelia, de 10.

© Getty Images

Aunque Kate Hudson y Jordyn Blum son muy buenas amigas, no suelen posar juntas en los eventos públicos en los que alguna vez han coincidido. No se sabe cuándo comenzó su amistad aunque Kate ha estado vinculada también al mundo musical pues desde 2010 al 2014 salió con el componente de Muse, Matt Bellamy, con quien tiene un hijo, Bingham, de 13 años.

© Getty Images

El músico Dave Grohl, de 55 años, componente del grupo Foo Fighters, reconoció en un mensaje en sus perfiles que fue padre de un bebé, pero no con su mujer con la que lleva casado dos décadas. “Recientemente me he convertido en padre de una niña, nacida fuera de mi matrimonio. Tengo la intención de ser un padre cariñoso y apoyarla. Quiero a mi mujer y a mis hijos y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”. Pedía respeto a su familia por la situación que atraviesan, pues es un asunto en el que están implicados menores. Grohl y su mujer acaban de celebrar su 21º aniversario (se casaron en 2003 en su casa de Los Ángeles).