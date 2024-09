Dave Grohl, de los Foo Fighters, reconoce que ha tenido un hijo extramatrimonial tras veinte años con su mujer

Un mensaje a través de las redes sociales ha sido el detonante del escándalo. El músico Dave Grohl, de 55 años, componente del grupo Foo Fighters, ha reconocido que ha sido padre de un bebé, pero no con su mujer con la que lleva casado dos décadas. “Recientemente me he convertido en padre de una niña, nacida fuera de mi matrimonio, que acaba de cumplir dos décadas. Tengo la intención de ser un padre cariñoso y apoyarla” comienza en sus perfiles.

© Getty Images

Asegura que quiere a su mujer, Jordy Blum, y entona el mea culpa, asegurando que le ha pedido perdón. “Quiero a mi mujer y a mis hijos y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”. La pareja, que acaba de celebrar su 21º aniversario (se casaron en 2003 en su casa de Los Ángeles), tiene tres hijos Violet Maye, de 18 años, Harper Willow, de 15, y Ophelia Saint, de 10.

Concluye su mensaje agradeciendo que la gente sea considerada mientras “pasan página todos juntos” pues “hay menores involucrados”. En este mensaje el guitarrista no hace referencia a la identidad de la mujer con la que ha sido padre.

© Getty Images

El artista y su mujer, que fue modelo, se conocieron en 2001 en el Sunset Marquis Whiskey Bar, aunque la suya fue una historia de amor que se cocinó a fuego lento pues hasta dos años después no volvieron a hablar. La última vez que se les vio juntos fue este verano en el torneo de Wimbledon. Cuando fue padre aseguró que ya no le gustaba estar nueve meses de gira como antes y que prefería estar con sus hijos. “Antes salía meses de gira. Ahora no me gusta alejarme de mis hijos más de 12 días” declaró a Time en 2009. Grohl estuvo previamente casado con la fotógrafa Jennifer Youngblood desde 1994 a 1997.

Foo Fighters es un grupo de rock alternativo fundado en Seattle en 1994 que ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo. Ha lanzado diez álbumes, el último en 2023 titulado But Here We Are.