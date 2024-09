Arranca la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela: todas las novedades

¡Vuelven las carreras al Hipódromo de La Zarzuela! Este domingo 15 de septiembre comienza la Temporada de Otoño, que cuenta con ¡HOLA! como patrocinador, recibirá con los brazos abiertos a los apasionados de la hípica en Madrid. Esta primera jornada contará con seis carreras en la pista de hierba, complementadas con una extensa oferta de ocio y gastronomía para disfrutar de una entretenida mañana con familia y amigos.

Además de todos los incentivos deportivos y de ocio, la jornada de este domingo cuenta con botes en las apuestas Pick 4, de 4000€, y con premios de 1000€ para los ganadores de la apuesta de la primera carrera.

Una jornada emocionante

Las carreras comenzarán a las 11:30 , y se irán disputando en intervalos de 35 minutos. La primera (Premio Zalduendo - European Breeders Fund, Made in Spain) está reservada a diez potros y potrancas de dos años que aún no hayan corrido y que tratarán de conseguir su primera victoria en los 1400 metros, mientras que en la segunda (Premio Gelabert, Made in Spain) veremos a diez caballos y yeguas de tres años en adelante que correrán 2300 metros. La tercera carrera, el Premio Faramir (2009), Made in Spain, será una prueba de 2300 metros donde veremos competir a seis candidatos.

El Premio Revista Pura Sangre, Made in Spain, se disputará en la cuarta carrera, donde once caballos y yeguas competirán por la victoria sobre 2200 metros. En la misma distancia, los ocho ejemplares de la quinta carrera se enfrentarán por el Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Luego, Made in Spain Criadores. Finalmente, la jornada terminará con el Premio Partipral, Made in Spain, donde tan solo cuatro ejemplares recorrerán 1600 metros para alzare victoriosos de la sexta carrera.

© LUIS HORCAJADA

Una increíble oferta de ocio

Además de disfrutar de las carreras, en esta primera jornada de la Temporada de Otoño también dispone de una amplia oferta gastronómica. En los jardines norte y sur encontrarás diferentes foodtrucks con todo tipo de productos, y también un Menú Brunch de Life Gourmet, disponible en la Sala Carruajes.

Los niños también podrán divertirse en el Club Ponyturf, el espacio ubicado en el jardín norte que ofrece a los más pequeños una experiencia inolvidable. El área, ambientada en el mundo de las carreras, cuenta con hinchables y la oportunidad de pasear en poni. El horario es de 11:00 a 15:00, y para acceder al club se puede adquirir un cupón matinal de 5€, que te permite el acceso para la zona de hinchables con acceso a ludoteca y talleres, y un cupón para el paseo en poni por 4€, aunque esta experiencia está disponible hasta la 13:30.

También está abierto al público el Museo Eduardo Torroja, situado bajo la Tribuna Norte, que en jornadas de carreras se puede conocer de forma gratuita. En él se realiza un recorrido a través de la historia del Hipódromo como monumento y de las carreras de caballos en España.

Las visitas guiadas de Hipotour dan a conocer el día a día del hipódromo como no te esperabas. Están organizadas durante las jornadas de carreras, tienen una hora de duración y comienzan antes de la primera carrera, para poder disfrutar del resto de la jornada sin perderte nada de lo que pase en la pista. En las visitas podrás aprender el desarrollo de una carrera de caballos y cómo desenvolverte en una jornada, además de ver a los caballos en el paddock.

© LUIS HORCAJADA

¿Cómo acceder al recinto?

El Hipódromo dispone de parkings gratuitos en el recinto con una capacidad para más de 2000 vehículos. Además, también cuenta con un servicio de autobuses lanzadera con salida desde Moncloa, en el Paseo Moret, que llegan a la puerta principal. La entrada de adulto al recinto cuesta 15€, mientras que los menores de 14 años disfrutan de entrada gratuita. Para aquellos que buscan un plan exclusivo, el Hipódromo de La Zarzuela ofrece la oportunidad de disfrutar de la Entrada Premium, una experiencia VIP en los palcos de la Tribuna Sur, situados frente a la meta.

El programa Las Carreras continuará siendo el soporte audiovisual más importante para la difusión de las carreras de caballos. El circuito profesional de carreras de caballos continua su emisión a través de las plataformas de Movistar+ a través de los canales de Deportes por M+. Además, el canal #Vamos por M+ seguirá ofreciendo durante la semana distintos contenidos distintos contenidos relacionados con las carreras de caballos. A lo largo de cada jornada incluirá en su parrilla un programa de una hora de duración en el que podrán la cuarta y quinta carrera, así como un resumen del resto.