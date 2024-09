Unas cámaras captan el momento en el Jon Bon Jovi salva a una mujer de saltar desde un puente

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi no solo llena escenarios, sino que también salva vidas. El intérprete de Livin’ on a Prayer se encontraba rodando un videoclip en Nashville (Tennessee) cuando se dio cuenta que una mujer en plena crisis intentaba saltar al vacío desde el puente peatonal John Seigenthaler. Sin pensárselo dos veces, el artista se acercó hasta ella para persuadirla de su acción y evitar así una gran tragedia.

© Metropolitan Nashville Police Department

© Metropolitan Nashville Police Department

Con suma paciencia y delicadeza la leyenda del rock y su ayudante de producción convencieron a la anónima mujer para que regresara a la parte segura del puente y abandonara la peligrosa cornisa que cruza por encima del río Cumberland.

En la imágenes, hechas publicas por el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, se puede ver a Jon Bon Jovi y a su compañera sujetando y hablando con la mujer, quien se gira para mirarlos antes de levantarla heroicamente sobre la barandilla y abrazarla.

© Metropolitan Nashville Police Department © Metropolitan Nashville Police Department

"Un aplauso a @jonbonjovi y su equipo por ayudar a una mujer en el puente peatonal Seigenthaler el martes por la noche. Bon Jovi ayudó a persuadirla para que bajara de la cornisa sobre el río Cumberland y se pusiera a salvo", dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en una publicación en X (anteriormente Twitter) ."Es necesario que todos ayudemos a mantenernos seguros unos a otros", agregó el jefe del MNPD, John Drake.

Según The Tennessean, Bon Jovi se encontraba en el puente rodando un vídeo musical para su canción The People’s House, uno de los temas del disco Forever —que la banda publicó el pasado mes de junio— y durante la filmación no se creyó necesario cerrar el puente al público.

© Getty Images

Jon Bon Jovi es el 'alma mater' de la fundación 'The Jon Bon Jovi Soul' que el propio cantante creó en 2006 con el propósito de ayudar a familias necesitadas y a personas con falta de recursos, entre otros problemas, por lo que tiene una amplia formación para hablar con personas que atraviesan momentos de crisis.

El objetivo de la fundación 'JBJ Soul' es "reconocer y maximizar el potencial humano de las personas afectadas por el hambre, la pobreza y la falta de vivienda ofreciendo asistencia para establecer programas que proporcionen alimentos y viviendas asequibles y al mismo tiempo apoyen los servicios sociales y los programas de capacitación laboral", tal y como puede leerse en su página web .

© Getty Images

El pasado mes de febrero, Bon Jovi, quien ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo junto a la banda que formó en 1983, fue reconocido como la Persona MusiCares del Año, un premio otorgado anualmente por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, la misma organización que distribuye los premios Grammy, por sus esfuerzos filantrópicos.