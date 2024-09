Las cantantes Bad Gyal y BB Trickz protagonizan el último escándalo viral de la música: reproches a gritos en un club de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York no solo ha reunido a los rostros más conocidos de este sector, sino a diversos cantantes y artistas que han acudido a las fiestas que se han celebrado en el marco de la cita. En una de ellas, celebrada en un club de la Gran Manzana, ha estallado el escándalo entre dos cantantes, las catalanas Bad Gyal y BB Trickz, que han protagonizado el momento viral más incómodo de este inicio de curso.

La presencia de Bad Gyal suele ser habitual en los desfiles (en la imagen aparece sentada junto a Madonna y Ice Spice) y fiestas más exclusivas de esta convocatoria, y fue en una de ellas en la que se encontró con la artista de música urbana BB Trickz. La relación entre ambas no es muy cordial a juzgar por las palabras que le dedicó BB Trickz a la primera en uno de sus temas. “Hablo de ti, Bad Gyal, te crees que sí, pero bailas mal”. Una crítica que no parece haber sentado muy bien a esta pues en la citada fiesta se lo recriminó a gritos.

En unas imágenes que ya han recorrido el universo musical se puede ver a Bad Gyal enfrentándose a su compañera de profesión muy enfadada. “Lo que dices en las canciones, me lo dices a la cara” le espetó. Y BB Trickz le respondía: “¿Qué quieres que te diga, que bailas mal?”. “¿No me lo vas a decir?” continuaba Bad Gyal. Sin duda un momento incómodo que ha sido compartido por sus fans, que se han posicionado de una y otra parte en sus perfiles sociales.

¿Realidad o estrategia?

Las especulaciones son numerosas. ¿Están enfadadas de verdad? ¿Es una estrategia de márketing? ¿Harán una colaboración? Preguntas que se acumulan y por ahora no tienen respuesta. No es la primera vez que una canción de BB Trickz desata la polémica pues ya un tema que dedicó a Yung Beef, titulado Trickstar, provocó la respuesta de este. Belize Kazi, o BB Trickz como se la conoce en el ámbito artístico, tiene 24 años y saltó a la fama desde su Barcelona natal con una mezcla de estética inocente y sus inocentes (no siempre lo son tanto) rimas.

Acumula más de 2 millones de oyentes mensuales y algunos de sus singles como Missionsuicida superó los 10 millones de streams. Su primer EP, Trickstar, ha superado los 20 millones de streams e incluye canciones como Treachory. Su tema Jálale alv ft Kevin AMF alcanzó casi 37 millones de streams y consiguió certificación de disco de oro en México. Su canción Soy la Más Mala de España ha llegado a la República Dominicana acumulando más de medio millón de reproducciones en TikTok y más de 10 millones en Spotify. Reconocidas voces como Rosalía, Karol G y Veeze han destacado su talento.

Bad Gyal (Alba Farelo i Solé) también es de Barcelona y tiene 27 años. Actriz, cantante, compositora y DJ, se la ha considerado una experta en la fusión de géneros como el reguetón, el dancehall y el trap. Su música se ha consolidado como una de la más innovadoras y originales de la escena. El pasado mes de enero publicó su primer disco titulado La Joia.