Isabelle Junot abre el álbum de fotos de sus vacaciones junto a Álvaro Falcó, y su hija Philippa

Isabelle Junot se ha dejado llevar por la nostalgia y ha querido compartir algunas de las imágenes de este verano que está a punto de decir adiós: "Ya que todos volvimos a la rutina, hace frío, ya no tengo el pelo largo, y ya pasó el momento, aprovecho para subir estas fotos antes de que pase otro año diciendo ‘mañana lo subo’ (...) La última mi favorita del verano", han sido las palabras de la marquesa de Cubas para explicar qué le ha llevado a abrir su álbum de fotos más personal, donde la hemos podido ver en compañía de dos de las personas más importantes de su vida: su marido, Álvaro Falcó, y la hija que han tenido en común de tan solo 1 añito. Algunos de sus rincones favoritos, sus looks más veraniegos, los alimentos que han destacado en su dieta, o sus cenas más románticas son solo algunos de los momentos que ha elegido a modo de resumen de su verano. Pero, sin duda, si hay una protagonista por excelencia en esta colección de imágenes, esa ha sido Philippa. Por eso no es de extrañar que su madre haya comentado que ha sido una foto de su pequeña, su imagen favorita de todo el verano. ¿Quieres saber cuál es? ¡No te pierdas el vídeo!