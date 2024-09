La confesión más personal de Selena Gomez: no puede gestar a sus hijos

Son muchas las veces en las que los seguidores de Selena Gomez, de 32 años, se han preguntado cuándo dará el paso de ser madre. La relación que mantiene con Benny Blanco, con quien se dice que se ha comprometido, gana en estabilidad cada día, y ella no ha ocultado que le gustan los niños. Ella misma se ha referido a la cuestión de la maternidad revelando una cuestión personal de la que hasta ahora nunca había hablado. “Desafortunadamente no puedo tener hijos propios” ha declarado.

© Getty Images

En una reciente entrevista, la cantante, que se ha convertido en la latina más nominada a los premios Emmy como productora (este año aspira a otro por su participación en la serie Solo asesinatos en el edificio), explica que debido a sus problemas de salud no puede quedarse embarazada. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo” comenta en Vanity Fair.

No descarta sin embargo ser madre en el futuro pues formar una familia es algo con lo que siempre ha soñado y asegura que hay otros métodos para hacerlo (la adopción y la gestación subrogada). “Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera (…). Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo”. De hecho su madre es adoptada por lo que lleva un tiempo pensando en ser ella quien adopte un bebé. “No sé cómo hubiera sido su vida. Ella y yo estamos muy agradecidas por cómo nos ha ido en la vida” comenta.

© @selenagomez

Lupus y un trasplante de riñón

La intérprete ha sufrido varios problemas de salud a lo largo de su vida. Sufre lupus, una dolencia que la hizo retirarse durante un tiempo del foco público y que provocó que necesitara un trasplante de riñón. Su amiga Francia Raísa fue su donante en 2017. Ha lidiado además con diversos problemas de salud mental reconociendo que sufría ataques de ansiedad, pánico y depresión. Selena ha sido diagnosticada además con un trastorno bipolar.

© GettyImages

Después de hacer esta confesión tan personal sobre su vida, la actriz apareció en una alfombra roja del festival de cine de Toronto donde presentó la película Emilia Perez, una cinta musical dirigida por Jacques Audiard y en la que participa también Zoe Saldana. Estaba radiante con un vestido negro, ajustado al cuerpo y con lentejuelas, con un top que acababa en un volante en la cintura. Selena mantiene una relación desde hace poco más de un año con el productor musical Benny Blanco con quien, tras ver una imagen en que tapa intencionadamente el dedo en el que podría llevar un anillo de compromiso, ya se dice que ha dado un paso más.