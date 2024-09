Conoce a las 17 candidatas a Miss Universe Spain

Lara Doval - Cataluña

© Jose Urbano

Edad: 21 años

Altura: 1,76

Estudios: Bachelor of Arts in Dance en el Institute of the Arts Barcelona (graduación en 2025)

Aficiones: El ballet, la danza contemporánea, el jazz, esquiar, bucear, leer y tocar el piano

Se define como una mujer alegre, resiliente y auténtica

Instagram: @lara.doval