La imagen más 'punk' de Malia Obama sobre la alfombra roja en Francia para promocionar su primera película

Esta pasada semana, los amantes del cine tenían puestos sus ojos sobre Venecia, pero quizá pocos cinéfilos sabían que, en Francia, una conocida 'hija de' se preparaba para dejar huella y hacerse un nombre propio en la industria. Malia Obama, hija mayor del expresidente de Estados Unidos, acudió al 50º Festival de Cine Americano de Deauville para promocionar su debut como directora, el cortometraje The Heart.

La hija de Barack y Michelle Obama, que concluyó sus sus estudios especializados en cine en la Universidad de Harvard, en 2021, está pisando fuerte, a pesar de su corto currículum: ejerció como guionista en una serie inspirada en Beyoncé, Swarm, que dirigió el reconocido Donald Glover para Prime Video, y ahora finalmente estrena su primer proyecto propio. No es un largometraje, aunque seguro pronto se atreve con ello.

The Heart cuenta la historia de un hombre que lamenta la pérdida de su madre mientras lidia con el último deseo de esta, un conmovedor relato audiovisual para el que la graduada de Harvard ha aplicado todos sus conocimientos. “Nunca he hecho algo así, así que estoy un poco aterrorizada, pero sobre todo emocionada”, contaba a los periodistas en la presentación del cortometraje. Y si bien sus padres no pudieron estar a su lado ese día, estamos seguros de que se sienten inmensamente orgullosos de ella.

Malia, de 26 años, se puso sus mejores galas para ese día tan especial, enfundándose en un atuendo de la firma británica Vivienne Westwood que encaja a la perfección con el estilo urbano y despreocupado de la directora. En contraste con los elegantes trajes que llevaba cuando era apenas una niña y su padre estaba en la Casa Blanca, suele decantarse por prendas deportivas, estampados potentes, botas militares y cortes oversize.

El look se compone de un top tipo corsé drapeado a cuadros escoceses (1.345 euros) y una falda cruzada (1.096 euros) con trabillas, cierre de botón lateral, aberturas y un dobladillo asimétrico que le dan ese punto punk al estilismo, y lo completó todo con unas botas de caña alta en cuero negro.

"No sé mucho sobre moda, pero estoy feliz de usarlo", confesó en la alfombra roja al medio Pop Base, refiriéndose al conjunto de la desaparecida Vivienne Westwood, a quien describió como una "reina". Sin apenas maquillaje sobre el rostro, Malia solo añadió unos pendientes de aros plateados y piercings en las orejas.

A principios de este año, el cortometraje de Malia hizo su debut en el Festival de Cine de Sundance (Utah, Estados Unidos), pero es en el mes de septiembre que la hija de Barack Obama está mostrando su trabajo en Europa. Tras haber estrenado también en Toronto, Telluride y Chicago, su ciudad natal, el nombre de esta joven promesa de Hollywood ya comienza a sonar fuera de las fronteras americanas por motivos ajenos a la política.