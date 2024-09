La hija de Madonna, Lourdes Leon, el mejor apoyo de su padre en su debut como modelo

No es un secreto que la hija mayor de Madonna, Lourdes Leon, de 27 años, es experta en llamar la atención con la elección de sus outfits en cada una de sus apariciones públicas y su última salida no ha sido una excepción. A pesar de que en este caso el protagonista era su padre, el coreógrafo cubano Carlos Leon, quien debutaba como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York, fue la hija de la reina del pop, quien acaparó la mayor parte de los focos.

Enfundada en un minivestido rojo que combinó con unos calcetines de deporte altos, zapatillas Air Jordan 3 Retro y bolso de Louis Vuitton con estampado de patchwork, Lourdes, quien que usa el apodo 'Lola' y el sobrenombre 'Lolahol', se sentó en el front-row para ver caminar a su padre por la pasarela en el desfile del diseñador californiano Willy Chavarría dejando claro así la gran relación que mantiene con él a pesar de dejarse ver menos que con su madre.

A pesar de que Madonna y Carlos Leon se separaron solo siete meses después del nacimiento de Lourdes, padre e hija siempre se han mostrado muy cercanos y en parte es gracias a la buena amistad que mantienen la cantante y el bailarín tras su ruptura. "Tengo una gran relación con todas mis exnovias, pero especialmente con Madonna", dijo el cubano en The Billy Bush Show en 2008. "Había una amistad y todavía hay una amistad. Si ella necesita hablar conmigo, estoy allí y si yo necesito hablar con ella, ella está allí. Así es como funciona".

Además el bailarín, quien también ha ejercido como entrenador personal de conocidas celebrities, ha señalado en más de una ocasión que siempre estará agradecido a la reina del pop por haberle dado a su hija. "No me arrepiento de nada. No cambiaría nada", dijo a People. "Lo mejor de esa relación es mi hija. Mi hija lo es todo para mí".

Al igual que sus padres, Lourdes es bailarina profesional pero además se ha ganado un sitio privilegiado como modelo algo que ahora ha dejado en un segundo plano para seguir los pasos de su madre como cantante lanzando hace casi un año su EP debut, Go, bajo el nombre de Lolahol.

Sin embargo, Lourdes, quien cumplirá 28 años el próximo 14 de octubre, aún no tiene demasiado claro lo que quiere hacer en el futuro. "No tengo un objetivo específico", confesaba Lourdes recientemente a la revista Interview . "Probablemente debería tenerlo. Financieramente, ser modelo es una decisión inteligente. Me gusta estar muy involucrada en las campañas que hago, así que no soy solo modelo en sí. Bailo, tengo un sentido del estilo muy personal y me interesa la estética, así que me gusta incorporar todas esas partes de mí en mis proyectos".

"Todavía no sé cómo me siento con respecto a la actuación. Creo que se trata de encontrar un papel que no se aleje demasiado de lo que ya soy. Honestamente, los actores realmente me molestan y no puedo estar cerca de ellos. En cuanto a la música, puedo cantar. Simplemente no me importa. Tal vez sea que lo he vivido en casa" se sinceraba la hija de Madonna , que si algo tiene muy claro es que quiere lucas para que las modelos dejen de ser "percheros silenciosos" y tengan más poder en la moda.