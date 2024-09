Clementine, la hija de Claudia Schiffer, una belleza tras los pasos de su madre

La misma melena rubia que convirtió a su madre en uno de los iconos de la moda, los mismos ojos azules, la misma piel blanca... Bien podría decirse que Clementine, la mediana de los tres hijos de Claudia Schiffer, es casi una fotocopia de su madre. Lo comprobamos días atrás, cuando la supermodelo y la joven, que cumplirá 20 años el próximo 11 de noviembre, fueron fotografiadas disfrutando de dos animadas mañanas de compras, por las calles de Nueva York.

Otra imagen de la supermodelo alemana, de 54 años, junto a la mediana de sus tres hijos, nacida de su matrimonio con el cineasta londinense Matthew Vaughn. La joven tiene la misma melena rubia que su madre, los mismos ojos azules y la misma piel blanca

Aunque todavía no ha entrado oficialmente en el mundo del modelaje (participó en un desfile hace un par de años, para presentar una colección cápsula de su madre), Clementine, nacida del matrimonio de Claudia Schiffer con el cineasta londinense Matthew Vaughn, director de películas como X-Men: primera generación y la saga Kingsman, ha heredado la pasión por la moda de su madre, tal como desveló la top model en declaraciones a The Guardian: "Mis hijas también están empezando a llevar piezas vintage, pero con un estilo propio. Me encanta ver cómo combinan sus conjuntos. Compartir ropa y comprar prendas usadas parece algo natural para ellas".