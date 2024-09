Miki Nadal y Helena Aldea, emocionados con el nacimiento de su segunda hija en común ¡Bienvenida, Ángela!

El verano llega a su fin con la noticia más esperada para Miki Nadal y Helena Aldea: el nacimiento de su segunda hija en común. El humorista y la empresaria, cuya historia de amor comenzó con Cristina Pedroche como Celestina, han multiplicado la felicidad de su hogar la madrugada de este 9 de septiembre con la llegada al mundo de Ángela, nombre que han elegido como homenaje a su abuela materna.

Ha sido el propio Miki quien ha compartido la buena noticia en Zapeando, donde esta vez ha entrado mediante una videollamada. "Ha salido todo perfecto. Parto natural y todos felices. En dos días todos en casa. No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito al principio para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!", ha asegurado lleno de felicidad y ya más tranquilo después del susto que vivió hace una semana al sufrir un accidente de tráfico mientras se dirigía al FesTVal de Vitoria.

Durante su intervención, el humorista ha compartido el descuido que ha protagonizado mientras se dirigían al hospital para dar la bienvenida a Ángela. "Con los nervios esta mañana, íbamos al coche, Helena llevaba Galatea en brazo y le ha dado una contracción fuerte. Yo llevaba mi bolsito con toda mi documentación, el dinero, las llaves, las tarjetas... He cogido a la niña, la he colocado, me he metido en el coche y ahora no sé dónde está todo eso", ha relatado Miki Nadal, que cumplirá 57 años el próximo 29 de septiembre.

© nadalmiki

Ángela crecerá rodeada del amor infinito de sus padres y de sus dos hermanas mayores: Galatea, que el próximo mes de octubre cumplirá 2 años, y Carmen, de 9 años, nacida de la relación que el presentador tuvo con Carola Escámez, de la que se separó. "La familia que siempre había soñado", aseguraba el ganador de MasterChef Celebrity poco antes de tener en brazos por primera vez a la recién nacida, que lo ha convertido en padre por tercera vez. "Son lo más importante de mi existencia", decía de sus niñas, con las que está encantado.

Helena, con la que se comprometió en 2022, dice de Miki que es "un padre con mayúsculas" y no puede sentirse más orgullosa de tener dos niñas a su lado. "Lo que más admiro de ti es el hombre que eres en nuestro hogar. No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero… Nuestro pilar. Cuidas de nosotras. Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno. Tenemos mucha suerte de tenerte. Llegan nuevos y difíciles retos, pero sé que contigo todo saldrá bien. Te queremos", comentaba en plena cuenta atrás para dar a luz.

© Europa Press Miki Nadal y Helena Aldea presentando a su hija Galatea a las puertas del hospital en octubre de 2022

El presentador y la creadora de la firma de moda Capriche se conocieron a finales de verano de 2020 en StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, ese encuentro cambió todo para siempre. Desde entonces no han dejado de dar pasos juntos. A su lado, Miki ha encontrado la estabilidad, la felicidad y la ilusión de tener un proyecto familiar común. A Helena, que se mantiene en un discreto segundo plano, siendo un apoyo incondicional para él, la define como una mujer "buena, dulce, paciente y sorprendente". También destaca de ella lo trabajadora que es, su inteligencia y que es "muy buena gente". Tiene claro que ha encontrado a una "compañera de viaje hasta el infinito y más allá".

Nuevos retos laborales

Profesionalmente, la vida también le sonríe a Miki Nadal, que inicia curiosamente este mismo lunes un nuevo desafío en la pequeña pantalla. En Aragón TV va a ponerse a partir de ahora al frente de The Search, la primera adaptación europea del concurso de sopas de letras que producirá The Mediapro Studio. El programa, en el que compiten cuatro parejas de concursantes en cada entrega, empezó a grabarse durante el verano. En el canal han dicho del maestro de ceremonias que "aporta un tono cercano y divertido" y están convencidos de que es "el contenido ideal para disfrutar jugando y aprendiendo".