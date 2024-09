Manu Tenorio y Silvia Casas confirman la presencia de 'inquiokupas' en uno de sus pisos

La pareja formada por Manu Tenorio y Silvia Casas, está pasando por un incómodo contratiempo. El cantante y su mujer tienen una propiedad en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda en la que, según nos confirma la propia Silvia, viven unos inquilinos que llevan un año sin pagar el alquiler. Los 'inquiokupas', como les llama, entraron con contrato pero lamentablemente dejaron de abonar el arrendamiento. Según nos cuenta la mujer del artista, el tema está ya puesto en manos de sus abogados. Todo este asunto no ha conseguido ensombrecer el verano de la pareja junto a su hijo, Pedro, al que cariñosamente llaman Peter, que ya tiene once años

Un excelente momento profesional

Tras más de 20 años de carrera, el cantante sevillano acaba de estrenar en todas las plataformas su último tema Vámonos, el segundo single de su disco El origen, con el que tiene previsto hacer un pequeño tour de presentación en Ubrique (11 septiembre), Sevilla (13 septiembre) y Fuerteventura (29 septiembre). Y es que hace dos años se arriesgó a lanzar un proyecto personal e independiente en forma de trilogía. La idea es homenajear a los clásicos autores de la canción melódica y sus intérpretes hispanos como Julio Iglesias (80), Lucho Gatica (90) o Dyango (84). El primer disco fue La verdad y el segundo ha sido El origen.

Un matrimonio estable y feliz

A lo largo de este camino profesional, Silvia no se ha separado su marido, siendo su apoyo incondicional, en las buenas y en las no tan buenas. El artista nos confesaba en las páginas de ¡HOLA! que su mujer es: "Un baluarte incontestable. Una de las cosas que me enamoró de ella es que es una mujer con muchísimo talento, con muchas capacidades, inteligente… esos son los atractivos que me conquistaron". Y recalcaba que en lo profesional: "me ha dado cobertura. No me refiero a apoyar con una palmadita, sino a pasar a la parte activa del trabajo". Una pareja unida y feliz.