Descubrimos a Álex Blanquer, el fichaje para las tardes en televisión: 'Soy muy perfeccionista y siempre quiero mejorar'

Álex Blanquer termina el curso con nota. Después de ponerse al frente en las tardes de Cuatro, con Tiempo al tiempo, junto a Mario Picazo y José Luis Vidal, la presentadora valenciana tiene otro proyecto profesional: vuelve a la 'terreta' para presentar En Directe, un magazine donde recorrerá la Comunidad Valenciana para informar de todo lo que sucede, desde las historias más grandes hasta las más pequeñas. Pero antes de embarcarse en esta nueva aventura, ¡HOLA! habla con ella y nos cuenta su experiencia durante estos meses tras dar el salto a la televisión nacional, el ‘equipazo’ que ha formado compartiendo plató y además, descubrimos su lado más personal; una persona ambiciosa, perfeccionista y con ganas de trabajar y dar lo mejor de sí misma. Así es Álex Blanquer.

© Ⓒ Sobre estas líneas, la presentadora Álex Blanquer

-Álex, ¿qué tal estás? Muchos cambios en los últimos meses…

-Estoy en un momento de mi vida de cambio constante, pero el cambio creo que es a mejor, a nuevas experiencias y a abrirme caminos nuevos. Estoy muy bien, así que lo podemos decir en voz alta (risas).

-Dejaste una televisión local y diste el salto a Cuatro, con el programa Tiempo al tiempo, ¿cómo fue el momento en el que te comunicaron que te ibas a poner al frente del programa?

-Fue muy anecdótico y muy guay. Lo recuerdo con mucho cariño y emoción. Al final, dar el salto a la televisión nacional es muy importante, sobre todo para la gente que nos dedicamos a hacer pantalla, y yo siempre lo había tenido en mente, era mi objetivo a alcanzar. Cuando me lo dijeron, salté de la alegría literalmente. Empecé a llamar a mi familia y amigos, y pude decir en voz alta ‘ha llegado el momento, por fin’. Al final un formato con tiempo de duración, en televisión, que es lo que me gusta… No puedo pedir más.

“Me he sentido muy arropada por el equipo. Con Mario Picazo he hecho un súper equipazo, tenemos mucha complicidad y somos un buen tándem. Es una persona encantadora”

-¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿lo aceptaste sin dudarlo?

-Sí, porque era una meta para mí. El proyecto era muy atractivo para mí porque puedo estar en contacto con la producción del programa. Después de saltar de alegría y comunicarlo a mis amigos, terminé de colgar y respiré aliviada (risas).

-Ahora ya han pasado unos meses desde tu incorporación, ¿qué balance haces?

-Estoy muy contenta porque ha superado mis expectativas. Me considero una persona muy segura de mí misma, tanto a nivel personal como profesional, pero, claro, enfrentarte a un proyecto de más magnitud y con la visibilidad que tiene impone un poco. Siempre tienes la duda de qué te vas a encontrar. También he tenido mucha suerte con el equipo, que me han arropado muy bien. Estoy disfrutándolo mucho y cuando llega el lunes no me molesta ir a trabajar (risas).

© Ⓒ

-¿Qué tal la experiencia de compartir plató con Mario Picazo? ¿Os conocíais?

-No, no lo conocía, solo de verlo en la tele como meteorólogo de referencia (se ríe). Yo he crecido con él, ha sido y es un referente a día de hoy, pero yo no tengo ese fanatismo con la gente, trato a todo el mundo por igual, y al estar dentro de la profesión tratas a los ‘grandes’ con normalidad. Hemos hecho un súper equipazo juntos, tenemos mucha complicidad y somos un buen tándem. Es una persona encantadora. También comparto plató con José Luis Vidal, que es un presentador muy vinculado en Mediaset y es fantástico. Solo tengo palabras buenas y de agradecimiento hacia él.

-¿Eres de preguntarle a Mario el tiempo cuando se acerca el fin de semana?

-Siempre (risas). Cuando le digo que me voy a Valencia el fin de semana le pregunto: ‘Mario, ¿voy a poder ir a la playa?’

-Cuéntanos cómo comenzaste en este 'mundillo', porque tú dudabas entre estudiar Magisterio o Periodismo, ¿no?

-Sí, tuve dudas pero me decanté por el Periodismo… Desde pequeña se me veía venir. Además he trabajado de todo, y me pagaba los estudios mientras trabajaba de cajera o presentando galas, o de becaria en la universidad. También terminé la carrera y encontré trabajo, algo complicado si estudias Periodismo, porque no es tan fácil en esta profesión.

© @tiempoaltiempotv Sobre estas líneas, la periodista valenciana junto a sus dos compañeros, Mario Picazo y José Luis Vidal

-¿Siempre has querido trabajar en televisión?

-Pues, sin darme cuenta, toda mi vida me ha gustado la tele, pero no fui consciente hasta hace relativamente poco. De pequeña jugaba a presentar con mis muñecas, de hecho, tengo vídeos (se ríe). Con el paso del tiempo me preguntaba cómo había terminado aquí, pero estaba claro y mi madre siempre me decía que lo llevaba dentro.

-Tu eres valenciana, pero ahora trabajas en Madrid ¿tienes pensado quedarte o te tira la 'terreta'?

-Madrid me está encantando, pero Valencia es mi tierra… Ahora mismo quiero mirar por mi profesión y por los proyectos que más me interesen. He llegado hasta aquí, y no voy a tirar la toalla ni me voy a acomodar. Soy una persona muy ambiciosa, pero esa ambición no me causa una toxicidad fuerte, la gestiono bien, así que quiero crecer como profesional. Este programa ha sido un soplo de aire fresco. Estoy abierta a todo lo que pueda suceder.

-¿Qué formato te gustaría presentar?

-Me gusta el entretenimiento, por ejemplo, un talent show, como presenté en À punt.

-¿Te pondrías al frente de un reality?

-Sí, porque me gusta estar en contacto con la gente y ese formato da pie a eso.

-¿Cómo es Álex Blanquer cuando se apaga el piloto rojo?

-Soy bastante real, tanto dentro como fuera. Tengo cosas más personales que no se ven, pero intento mostrar mi personalidad en la pantalla; soy espontánea, simpática, empática con la gente, en general, soy disfrutona y me gusta reírme y pasarlo bien. Creo que a la gente le gusta conectar con gente real.

© Ⓒ

-¿Sueles verte en televisión?

-Sí, y soy muy perfeccionista (se ríe). Antes me costaba más, y era muy dura conmigo misma, pero con el paso de los años he aprendido a aceptarme a mí misma. Ahora me veo y anoto las cosas que quiero mejorar, luego me abrazo, me quiero, pero también mejoro. Yo creo que un buen profesional tiene que estar mejorando constantemente.

-Cuéntanos alguna manía que tengasantes de entrar en plató.

-Hay una que es muy personal y no puedo, pero tengo otra que es estar 'muy limpia', muy perfumada y hasta con desodorante en los pies (risas). También me gusta llegar con tiempo, porque quiero hablar con la gente, ver la energía del equipo…

-¿Proyectos profesionales a la vista?

-Este mundo cambia muchísimo, pero.... presentar un nuevo programa en las tardes de À Punt, En Directe.