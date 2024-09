Tamara Falcó e Íñigo Onieva, de boda en Medellín: todos los detalles del 'sí, quiero' de sus dos buenos amigos

Tamara Falcó e Íñigo Onieva tenían un motivo de peso para viajar a Colombia: ser testigos del 'sí, quiero' de sus grandes amigos Juan Carlos Naranjo y Elisa Ortega. "Feliz de haber estado en Medellín celebrando el amor de Eli y JC. Gracias a ellos y a su familia por su increíble hospitalidad. ¡Qué sigan los buenos momentos y el amor siempre!", ha escrito la marquesa de Griñón junto a esta foto en la que posa con su marido y los recién casados.

© tamara_falco

Tamara e Íñigo no podían perderse este enlace, pues Juan Carlos y Elisa estuvieron presentes en su boda, celebrada el 8 de julio de 2023 en El Rincón. Lo más curioso es que Juan Carlos pidió matrimonio a Elisa tan solo cuatro días después del 'sí, quiero' de la marquesa de Griñón y el empresario, una noticia que llenó de alegría a Íñigo, a juzgar por el mensaje que publicó en sus redes sociales. "Bien ahí, JC. Vivan los novios a consentirse".

© elisaortegar

Juan Carlos, que es arquitecto, y Elisa, que es diseñadora industrial, sellaron su amor con varias ceremonias y fiestas. Tras casarse por la iglesia en una íntima ceremonia, disfrutaron de un cóctel con sus invitados y después cenaron con todos ellos. Para la fiesta, la novia eligió un precioso vestido lencero y Tamara un diseño de Johanna Ortiz.

© tamara_falco

Al día siguiente, los novios organizaron otra fiesta en una azotea a la que Elisa acudió con un traje de pedrería muy sexy de la firma Clio Peppiatt, con ilustraciones dibujadas a mano en tonos marfil, plata, rosa pálido y azul, y adornado con perlas y cuentas de Swarovski. Su precio es 2.238,95 euros.

© elisaortegar

La ceremonia principal tuvo lugar en el Jardín Botánico de Medellín y la novia se decantó por un vestido drapeado, velo y unos zapatos de Manolo Blanik. Los recién casados abrieron el baile con Y una amapola me lo dijo ayer, de Juan Luis Guerra, y después bailaron canciones tan conocidas como Volare. Elisa estaba tan feliz que no dudó en subirse a una mesa a bailar mientras Tamara e Íñigo aplaudían.

© elisaortegar

¿Quiénes son los novios?

Juan Carlos, Co-fundador & Director Creativo de LA P, un estudio arquitectónico con base en Bogotá, ha dedicado su vida a visualizar y edificar historias alrededor del mundo. Estudió en Pratt Institute, Nueva York, y en la Universidad de los Andés, Bogotá. Posee un Master en Arquitectura y Urbanismo de la Architectural Association en el Reino Unido, una Tesis Distinguida en el Simposio de Bienes Raíces 2014 de Pratt Institute, una Beca Rosenfeld por mérito académico, un Inner Circle Award y una amplia experiencia en diseño, visualización e impresión 3D en la firma arquitectónica Carlos Zapata Studio en Nueva York.

© elisaortegar

Elisa, por su parte, estudió diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y estuvo al frente durante varios años del departamento de diseño de interiores de la empresa 5Sólidos. En una entrevista concedida a The Blue House, se definió como "una mujer tranquila, creativa y enfocada". "Me apasiona muchísimo lo que hago, me vuelco en ello, y me interesa que sea mi trabajo el que hable por mí", añadió. Además, explicó cómo conseguía transformar un espacio en hogar. "Hay un dicho que me gusta mucho, es algo así como que el hogar es una colección de las cosas que amamos. Y creo que eso es lo que convierte un espacio en un hogar: cuando los objetos que la componen tienen sentido, cuando tienen un valor que no es solo estético sino también emocional, un valor que solo ve quien habita el espacio".