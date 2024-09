Carolina Marín avanza sus planes de futuro, un mes después de su grave lesión

Una grave lesión acabó con su sueño en París. Carolina Marín se tuvo que retirar de la semifinal de los Juegos Olímpicos tras hacerse daño en una de sus rodillas. Entre lágrimas abandonó la cancha mientras el público estallaba en una ovación que duró más de un minuto. ”Vi el final de mi carrera” reconoce ahora, un mes después. La deportista ha recordado cómo se sintió en aquella pista, revelando además cómo afronta el futuro.

“Quiero que mi cuerpo, mi mente y mi alma recuperen lo suficiente para ver si me atrevo a coger una raqueta de bádminton. Es mi gran ilusión pero no me quiero marcar tiempo porque con las dos lesiones anteriores fuimos con la prisa” aseguró en El Hormiguero. Aunque no quiere poner una fecha a su reaparición, sí que tiene una ilusión. “En 2026 España va al campeonato de Europa y me haría ilusión que se hiciera en Huelva y poder jugar ahí”.

Carolina explicó lo que sintió en la pista cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha . “No me lo podía creer. Era como si alguien no quisiera que ganara esa medalla” dijo muy afectada. Asegura que quería seguir pero que no tenía estabilidad así que le resultaba muy difícil y tuvo que desistir. Tras ver las imágenes aseguró que no se puede creer que aguantara de pie. “Un deportista nunca quiere acabar la carrera por una lesión. Vi que había superado dos, la pérdida de mi papa y sentí que ya estaba bien de luchar. Pero ahora lo pienso en frío, reflexiono y pienso otras cosas” apuntó.

A pesar de que no se llevó la medalla, sí que ganó en París. Ella misma asegura que su mayor triunfo es el cariño de quienes la siguen. “El oro lo he conseguido gracias al cariño que todo el mundo me ha dado, ha sido abrumador. Ha sido increíble la empatía con la que sintió la gente ese dolor”. Respondiendo a ese cariño y apoyo que ha tenido quiere compartir el proceso por el que pasa todo deportista, el trabajo y el esfuerzo que supone convertirse en un deportista de élite.

Para ello ha grabado un documental que verá la luz a finales de este año. “La gente podrá ver cómo me he preparado y lo bien que llegaba porque voy a sacar un documental en Movistar Plus+. Se podrá ver todo ese sufrimiento, trabajo, esfuerzo por el que pasa un deportista” apuntó.