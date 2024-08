Las lágrimas de Carolina Marín al lesionarse en la semifinal de los Juegos Olímpicos: 'Me he roto'

Jornada muy triste en el mundo del deporte español después de que Carolina Marín se haya tenido que retirar. La deportista ha encogido el corazón de todos aquellos que se habían desplazado hasta el Arena Porte de la Chapelle para presenciar la semifinal de bádminton, cuando a punto de la victoria ha mirado a su entrenador Fernando Rivas, que la observaba desde el banquillo a cinco metros, y le ha confesado: "Me he roto".

© GTRES

Un momento en el que Carolina Marín sin poder contener la emoción se ha tirado al suelo y ha comenzado a llorar sin consuelo por la desesperación de tener que abandonar el partido que estaba a punto de ganar, ya que iba ganando a la china He Bing Jiao con un marcador de 21-14 y 10-6 a su favor. Un partido además muy duro, ya que comenzó igualadísimo hasta que la deportista española se abrió ventaja de cuatro puntos justo antes del intermedio.

En ese momento, su instructor desde que era una niña, se ha echado las manos a la cabeza y se ha sentado en el suelo para arropar a Carolina y mostrarle su apoyo en esta situación tan dura en el que Marín se ha roto el ligamento cruzado. Justo en este instante, en el que los dos lloraban en el suelo, todos los asistentes allí presentes se han puesto en pie y le han dedicado una emocionante y calurosa ovación antes de que la estrella del bádminton abandonara el pabellón de la Porte de la Chapelle.

La campeona olímpica en Río 2016 decidió marcharse con orgullo, caminando por su propio pie a pesar del dolor y de que le había ofrecido una silla de ruedas para abandonar la pista. Este partido era de vital importancia, ya que era la semifinal y se jugaban pasar a la final y conseguir la medalla de oro. Cabe recordar que es la misma lesión que sufrió en 2019, durante Máster de Indonesia, una rotura de ligamento por la que tuvo que estar más de ocho meses de recuperación. Y que se repitió en 2021. Durante estos años, ha estado luchando por recuperarse y dominar el dolor, y aunque todo apuntaba a que se llevaría el oro, su sueño se ha apagado este domingo.



© Gtres

La loba española, como ella misma se hace llamar, ha recibido numerosos mensajes de apoyo, empezando por la cuenta pública de los Juegos Olímpicos: "Volverás más fuerte, Carolina. Gracias por inspirarnos dentro de la pista. Te deseamos la mejor recuperación, campeona". Quienes también le han querido mandar un mensaje han sido el rey Felipe VI y la reina Letizia recalcando el gran papel que ha desempeñado: "Eres nuestra campeona. No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico. Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España, Gracias, Caro".

© juegosolimpicos

Rafa Nadal, quien también dijo adiós hace unos días al sueño olímpico, le ha dedicado unas palabras a su compañera: "Mucho ánimo Carolina. Todos sufrimos al ver las imágenes. Fuerza Campeona". Por su parte, Pau Gasol ha compartido una instantánea que tiene junto a la deportista española que ha acompañado del siguiente texto: "Nos has demostrado ser una auténtica campeona. Te queremos, Carolina. Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado".

© paugasol

Las redes se han llenado de cariño hacia la ganadora de tres títulos mundiales individuales femeninos. Carlos Alcaraz, quien también tiene por delante una jornada importantísima, ha escrito: "Todo el ánimo del mundo, Carolina. Fuerza", junto a un corazón roto. Alexia Putellas ha compartido también un corazón herido en su nombre. Al igual que Peri González, quien la ha definido como "una campeona". Iván Blanco también ha querido destacar el gran esfuerzo de Marín: "Una de las mejores deportistas españolas de la historia".