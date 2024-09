La increíble transformación de Daniel Craig en su regreso a Venecia con Rachel Weisz

Daniel Craig, el admirado y recordado James Bond, cambia de registro. El actor británico ha causado un gran revuelo a su llegada al Festival de Venecia por su increíble transformación, no solo física sino también artística. El intérprete se aleja de su papel de agente 007 para interpretar a un homosexual adicto al alcohol, las drogas y el sexo en la película de Luca Guadagnino y además, luce una apariencia radicalmente distinta a la que todos recordamos. Ahora lleva el pelo más largo, melena rubia, un look con el que muchos al principio no le llegaron a reconocer a su llegada al Lido veneciano. Todo indica a que esta nueva apariencia se debe a exigencias del guion de su próxima película, la tercera entrega de Puñales por la espalda, que comenzó a rodar en el mes de junio y llevará el título de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Craig llegó a la ciudad de los canales acompañado de su esposa, Rachel Weisz, con quien protagonizó algunas de las imágenes más bellas del festival. La pareja, siempre discreta en lo que a su vida privada se refiere, paseó su amor por la alfombra roja de Venecia en la que podría ser la puesta en escena más romántica de la pareja hasta la fecha. Weisz, como una gran diva de Hollywood, eligió un vestido largo azul marino de lentejuelas de escote corazón y rematado con una cola de sirena con el que estaba espectacular y una gargantilla de diamantes. Completó su look con una melena de ondas, maquillaje natural y labios rojos. A su lado Daniel Craig, al que no soltó la mano en su paseíllo, que llevaba un traje completamente blanco y gafas de sol.

La pareja de actores se casó en secreto hace ya trece años en Nueva York. El intérprete de Casino Royale y Skyfall y la actriz de El jardinero fiel y La Favorita son padres de una niña de seis años, mientras que el actor tiene otra hija Ella, de 32 años, de su relación con la también actriz Fiona Loudon, y Rachel un hijo Henry, nacido de su relación con el cineasta Darren Aronofsky, que en la actualidad tiene 18 años. Juntos han formado una preciosa familia.

La mirada de orgullo de Rachel Weisz ante un Daniel Craig 'magistral'

Weisz, de 54 años, a su paso por la alfombra roja se mostró muy orgullosa de Craig, de 56, al que todos aplaudieron su magnífica interpretación. Para él supuso un gran desafío aceptar este papel y no dudó en aceptar el reto porque llevaba 20 años queriendo trabajar con este director italiano, responsable de títulos como Call me by your name o Suspiria.

El británico compite con esta película por el León de Oro del festival en el que posiblemente sería el mejor papel de su carrera. El director artístico del festival, Alberto Barbera, señaló que en su opinión Daniel Craig ha hecho "la actuación de su vida" en Queer, y añadió que no le sorprendería que viéramos al actor británico entre los nominados a los Oscar del próximo año. De ser así, sería la primera nominación para Craig, el considerado agente más célebre de la última década.