La boda de David Callejo, el médico que triunfa como 'influencer', y la periodista Eva Rojas

El médico David Callejo y la periodista Eva Rojas ya son marido y mujer. Las celebraciones comenzaron el pasado viernes con una divertida preboda en Logroño, tierra natal de la novia, continuaron al día siguiente con una gran fiesta al aire libre y finalizaron este lunes con una sencilla ceremonia civil en Madrid.

Según ha contado Callejo, la decisión de alternar el orden establecido para contraer matrimonio se debe a dos motivos. El primero: "Coger los días de vacaciones desde el lunes". El segundo: "Nos hacía ilusión casarnos el día del cumple de Eva".



A la fiesta de su boda, celebrada en una espectacular finca de Logroño, Viñedos del Contino, acudieron todos sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos, numerosos compañeros de profesión de los novios. Rojas, que estaba espectacular con un sencillo vestido de la diseñadora Lorena Formoso, caminó hacia el altar del brazo de su padre y padrino, después, escuchó emocionada los votos de su chico.

El médico dijo que lo que más le gusta de la periodista es su "cerebro", del que ha aprendido "algunas cosas sobre el amor". "Que el amor es algo elegido pero que no te deja elección. Es como un tsunami o un hechizo. Que no te hace débil que te importe tanto la opinión de alguien. De hecho donde me veo más grande es en tus ojos, Eva. El amor también es admiración. El amor es la experiencia más transformadora que he vivido. Es darse cuenta que hay algo más importante que tú mismo", continuó.

"No sabía que el amor me podía hacer tan feliz. Es sentir que tienes tu mayor victoria o logro cada día. He visto que en los votos de boda la gente se promete levantarse antes para hacer café o cambiar siempre el papel del WC. Yo no puedo prometerte cosas tan difíciles. Pero si te prometo que eres mi persona. Y sabes lo cabezón que soy. Sí puedo prometerte que cuando tengamos problemas, lucharé hasta el final para que ganemos juntos. Y sí puedo prometerte que saborearé cada minuto bueno contigo", añadió. Además, expresó su deseo de seguir aumentando la familia: "Ojalá si tengo hijos sean así. Ojalá que si tengo hijos se parezcan a ti, Eva".

La pareja ha puesto el broche de oro a su historia de amor. Se conocieron en 2022 y un año después se comprometieron en StreetXo, el restaurante de David Muñoz y Cristina Pedroche. "Pues sí, he hincado rodilla. Quiero pensar que el secreto para que haya dicho que sí es que hinco las dos con frecuencia. ¡Nos casamos!", publicó entonces el anestesista pediátrico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La periodista también se pronunció, compartiendo con todos sus seguidores los dos anillos que su pareja le había reglado. "Por si no habíais tenido suficiente esta semana con el Obregón-gate, vamos nosotros y nos casamos. Lo siguiente es hablarlo con Rosalía para no pisarnos las fechas", comentó.

Callejo, de 34 años, se hizo muy popular durante la pandemia gracias a sus sencillas explicaciones sobre cómo actuar ante el covid. Desde ese momento, comenzó a colaborar con diferentes programas de televisión; publicó un libro y fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 100 mejores Influencers de 2021. Ahora tiene un podcats semanal con su ya mujer llamado ¿Ciencia o evidencia? en el que resuelve dudas médicas de lo más variadas. A pesar de su éxito en redes, se considera primero médico y después divulgador, ya que tiene una amplia carrera como especialista en Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor.

Rojas, por su parte, es natural de Logroño y se considera "perioartista", ya que estudio Ciencias de la Información y Bellas Artes. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como El Mundo, El País, laSexta o Cuatro. La periodista, de 34 años, tiene claro que David es el amor de su vida. "Es definitivamente mi persona. O quizás, mi persona definitiva", aseguró tras disfrutar de un increíble viaje a Kenia con él.