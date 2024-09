Alejandra Martos cumple 50 espléndidos años y recibe la felicitación más emotiva de su hijo Carlos, de 18 años

Esta semana, concretamente el pasado 29 de agosto, Alejandra Martos cumplía 50 años. En una día tan especial, la hija mediana de Raphael y Natalia Figueroa compartía una fotografía donde se la ve radiante y feliz junto a un mensaje de agradecimiento: "Feliz, afortunada y agradecida por tanto! Por todo lo vivido y compartido con la gente que quiero y me quiere, por seguir caminando juntos!!!". Con motivo de su 50 aniversario, Alejandra ha recibido multitud de felicitaciones. Las más significativas han sido las de sus hijos: Manuela y Carlos, de 21 y 18 años respectivamente. El joven, que alcanzó la mayoría de edad en enero, le ha dedicado unas emotivas palabras a su madre que le han llegado al corazón: "Feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo, te quiero muchísimo y gracias por todos los esfuerzos que haces por nosotros. No sé cómo describirte porque me quedaría corto siempre".

Carlos y Manuela son fruto del matrimonio de Alejandra y Álvaro Arenzana, hijo de los condes de Fuente Nueva que se dedica al sector del marketing. La pareja se daba el 'sí, quiero' en julio de 2001, en una espectacular boda celebrada en la urbanización de Montepríncipe (Madrid). En 2020, el matrimonio anunciaba su divorcio. A sus 50 años recién cumplidos, la hija de Raphael y Natalia Figueroa se considera una mujer muy afortunada, como ella misma reconoce. Es restauradora en el Museo Thyssen, un trabajo que le apasiona, y también es imagen de la firma de bolsos ‘De Chávarri’, fabricados en España. ¿Te gustaría conocer a la bonita familia de Alejandra Martos? ¿Cómo es su vida actual al cumplir 50 años? Todos los detalles, en este vídeo.