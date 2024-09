Caritina y Carla Goyanes, la unión de dos hermanas en su posado más familiar en ¡HOLA!

"Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos". Con estas emotivas palabras, Carla Goyanes se despedía de su hermana Caritina ante su repentina muerte el pasado lunes, 26 de agosto. La hermana pequeña ha compartido con sus seguidores una emotiva carta en la que ha abierto su corazón, donde destaca grandes cualidades de su hermana y la define como “única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona”.

Las hijas de Cari Lapique y Carlos Goyanes -quien falleció tan sólo 19 días antes que su hija-, siempre han estado muy unidas. “Nos faltaba mucho por hacer”, escribe Carla. En este conmovedor homenaje, ella la define como “la mejor hermana que he podido tener”. Y no es de extrañar que haya querido hacer una significativa promesa a la empresaria: cuidar de sus hijos, Pedrito y Mini Cari, frutos de la unión de Caritina y Antonio Matos. Ahora, recordamos el posado más familiar de las hermanas Goyanes en ¡HOLA!

"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y que te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida", escribía Carla Goyanes en una emotiva carta a su hermana

© Archivo ¡HOLA!

Caritina y Carla posaron en las páginas de nuestra revista con su particular tribu: Pedrito, Mini Cari, Carlitos y Santi; cuatro primos que se adoran. En 2015, Carla residía en Miami y Cari en Madrid, pero a pesar de las distancia ambas siempre han sido uña y carne. Su plan preferido para hacer con los niños era correr por la playa o montar en bicicleta, nos confesaba Carla. Mientras que a Caritina le gustaba aprovechar los domingos con sus pequeños. “Me encanta levantarme con ellos los domingos y que se metan en mi cama, ver una peli o simplemente pasar el rato”.

Aunque para Caritina sus hijos lo eran todo, su marido era otro de sus grandes apoyos, y no dudaba en pasar tiempo con él cuando estaba libre de sus pequeños. “Salir con mis amigos y algún viaje con mi marido, que, aunque les echo muchísimo de menos, de vez en cuando viene bien”, nos decía.

© Archivo ¡HOLA!

"Quiero que mis hijos sean honestos, generosos y valientes"

Por otro lado, el estilo siempre ha sido clave en esta elegante familia, y mientras Carla nos desvelaba que le “divierte” vestir a los niños porque “he tenido mucha suerte de heredar ropa muy buena de mi hermana” , Caritina, entre risas, confesaba “me arruino vistiéndose. Me gasto mucho más en los niños que en mí”.

Pero dejando a un lado las apariencias, ellas siempre han tenido presente que valores transmitir a sus hijos: “Que sean honestos, generosos y valientes. El resto es secundario”, explicaba Caritina.

Las hermanas echaban la vista atrás, y recordaban cuál fue el mejor momento de su infancia. “No sabría por dónde empezar. Igual que ahora mis padres son unos superabuelos, antes ya eran unos superpadres. Nos llevaban a todo tipo de planes y jugaban mucho con nosotros”, nos contaba Carla Goyanes. “¡Un montón! Viajes familiares, pasar las tardes en la oficina de mis padres o en la tienda de mi madre... “, relataba Caritina.